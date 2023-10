Obdachlosen-Morde: Polizei veröffentlicht wichtiges Bild

Die Ermittlungsbehörden suchen nach einem Mann im Zusammenhang mit zwei Morden und einer schweren Verletzung. Jetzt wurde das Foto eines Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet weiter um Mithilfe.

Wie berichtet gab es in den letzten Monaten eine Gewaltserie an Obdachlosen: Ein 56-Jähriger, ein 55-Jähriger (beide tot) und eine 51-Jährige (schwer verletzt, konnte das Spital wieder verlassen) wurden in der Nacht mit Messerstichen angegriffen. Aus dem Hinterhalt. Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster und der Tatzeiten geht das Landeskriminalamt (LKA) Wien vom gleichen Täter aus.

Neue Erkenntnisse

Bei der Sichtung des Videomaterials konnte im Bereich des Hernalser Gürtels am 9. August zwischen 1:19 und 1:40 Uhr ein Mann wahrgenommen werden, nachdem jetzt gesucht wird: „Er wird ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Die Wahrnehmungen des Mannes sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit.“ Er ist männlich, schlank, nach videoanalytischem Gutachten ca. 1,85 bis 1,92 Meter groß, bekleidet mit dunkler Jacke oder dunklem Pullover mit Kapuze, dunkler Baseball-Kappe, dunklen Hosen und dunklen Schuhen.

Bevölkerung um Mithilfe ersucht

Auch die Bevölkerung wird um Mithilfe ersucht:

– Ist jemand die auf dem Video ersichtliche Person bekannt

– Wurde jemandem von den Angriffen auf Obdachlose berichtet?

– Hat jemand an den Tatorten und zu den Tatzeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Alle Hinweise werden streng vertraulich behandelt. Für Hinweise zur Erforschung des Täters werden 10.000 Euro ausgelobt.

Hinweise entweder per Telefon 01/31310-33800 oder per E-Mail unter Hinweise-obdachlose@polizei.gv.at erbeten.