Heißer Penzing-Tipp: Spezial-Klub ist kühle Zone

Senioren, aufgepasst: Die Pensionistenklubs der Stadt bieten im Sommer umfassendes Programm. So auch im 14. Bezirk. Vor allem im allseits beliebten Klub “All in Penzing” …

Der Klub “All in Penzing” in der Käthe-Dorsch-Gasse 17 ist Teil der 22 “coolen Zonen” der Stadt. Hier findet man immer angenehme Temperaturen, egal wie heiß es draußen gerade ist. Der Klub hat von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hier kann man sich abkühlen und wird unterhalten.

Spannendes Programm

Auch die Pensionistenklubs in den Häusern Penzing (Dreyhausenstraße 29) und Gustav Klimt (Felbigergasse 81) warten mit spannendem Programm und erholsamen Temperaturen auf. Geöffnet haben die beliebten Klubs von Montag bis Freitag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Alle Senioren des Bezirks sind herzlich eingeladen.

Bis 1. September gilt die Sommeröffnung, dann haben die Klubs wie gewohnt geöffnet.