Jetzt die Weichen für die berufliche Zukunft stellen

ÖBB suchen heuer rund 2.000 neue Mitarbeiter. Interessierte Personen können sich laufend unter karriere.oebb.at bewerben.

Die ÖBB suchen wegen des Generationenwandels Personal, denn in den nächsten Jahren wird rund ein Fünftel der ÖBB-Mitarbeiter in Pension gehen. Deshalb stellt der Mobilitäts- und Logistikdienstleister die Weichen für die Zukunft und sucht jedes Jahr rund 3.500 neue Kollegen. Insgesamt bieten die ÖBB also in den kommenden Jahren über 17.500 Jobs am österreichischen Arbeitsmarkt an.

Die ÖBB sind seit über 100 Jahren ein krisensicherer und zuverlässiger Arbeitgeber. (Andreas Matthä)

ÖBB CEO Andreas Matthä betont: „Die ÖBB sind seit über 100 Jahren ein krisensicherer und zuverlässiger Arbeitgeber. Wir sind mitten im größten Generationenwandel unserer Geschichte. Deshalb gilt es jetzt, die Weichen für unsere Zukunft zu stellen und viele neue Talente für die ÖBB zu begeistern. Wir überzeugen mit sinnvollen Jobs in einer zukunftsfitten Branche, denn unsere Mitarbeiter arbeiten an innovativer und nachhaltiger Mobilität.“

Der Großteil der neuen Mitarbeiter wird in den sogenannten eisenbahnspezifischen Berufen gesucht. Dazu zählen Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber und Fahrdienstleiter. Darüber hinaus suchen die ÖBB im österreichweit Postbuslenker. Auch IT-Spezialisten, die die Digitalisierung der ÖBB und den Bahnbetrieb der Zukunft mitgestalten wollen, werden weiterhin gesucht.

2.000 Jobs bei den ÖBB in Wien, NÖ, Burgenland

Insgesamt werden in der Ostregion heuer rund 2.000 neue Kollegen für das Team ÖBB gesucht. Für viele der 131 verschiedenen Berufsbilder bieten die ÖBB selbst Ausbildungen an. Über das ganze Jahr verteilt starten in der Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) Kurse, die 649 interessierte Bewerber ausbilden.

Da bereits die Ausbildung bezahlt wird, sind diese Jobs auch bestens für Quereinsteiger geeignet, die sich im neuen Jahr nach einem neuen Job sehnen. Darüberhinaus werden für das kommende Lehrjahr in der Ostregion rund 295 Lehrlinge gesucht.

ÖBB sind zuverlässiger Arbeitgeber

Dass die ÖBB ein zuverlässiger Arbeitgeber sind, bei dem man sich beruflich gut weiterentwickeln kann, zeigt ein Blick auf die Betriebszugehörigkeit: Der durchschnittliche ÖBB-Mitarbeiter arbeitet bereits seit 16,2 Jahren bei Bahn und Bus. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass in der ÖBB Personalstrategie Angebote im Bereich Work-Life-Balance, Gesundheitsförderung- und Prävention, berufliche Perspektiven und Entwicklungsangebote sowie attraktive Sozialleistungen fest verankert sind. Auch für den Einstieg gibt es Anreize: Neue Mitarbeiter im Verschub und angehende Fahrdienstleiter erwartet nach Abschluss des Probemonats eine Prämie im Wert von 2.500 Euro brutto. Eine weitere Prämie von 2.500 Euro brutto erhalten die Verschieber nach Abschluss der Verschubleiter-Prüfung, die Fahrdienstleiter:innen im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung.

Bewerbungen für einen Job mit Sinn bei den ÖBB: karriere.oebb.at