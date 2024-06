Österreich bekommt wieder einen Jazzpreis!

Noch bis zum 15. August können Jazzmusiker ihre Projekte in den Kategorien „Live Act“, „Album“ und „Newcomer“ 2024 einreichen. Alle Experten der Szene sind eingeladen, sich für den Nominierungsprozess in einer „Award Academy“ zu registrieren. Die Preisverleihungsgala findet am 5. Dezember im Porgy & Bess im 1. Bezirk statt.

Anzeige

Österreich hat eine lebendige Jazz- und World Music Szene. Um ihr mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu schenken, konnte der Österreichische Musikrat (ÖMR) nach 15-jähriger Pause die Neuaufstellung eines Österreichischen Jazzpreises erreichen. In jeder Kategorie werden von einem Expertengremium zehn Nominierte ermittelt. Eine kleine Jury wählt daraus die Gewinner. Dotiert ist der Preis mit insgesamt 25.000 Euro, dazu kommen noch drei fair bezahlte Konzerte.

Jazzpreis als neue Plattform

Die neue Initiative soll nicht nur außergewöhnliche Talente würdigen, sondern auch die Jazzkultur im Land weiter fördern und stärken. Der Österreichische Jazzpreis bietet Musikern eine Plattform, um ihre Arbeit zu präsentieren und sich mit Kollegen und der breiteren Öffentlichkeit zu vernetzen. Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler: „Ich freue mich über die Auslobung dieses Preises, mit dem wir unseren Blick auf den österreichischen Jazz und seine herausragenden Musiker richten: Eine Szene, die fester Bestandteil der heimischen Musiklandschaft ist, und deren Protagonisten die nationale wie internationale Musikwelt befruchten.“

Alle Infos auf jazzpreis.at.