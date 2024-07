Österreich ist Feuerwehrjugend-Weltmeister!

60 Gruppen aus 22 Nationen traten beim internationalen Feuerwehrjugend-Bewerb in Borgo Valsugana in Norditalien gegeneinander an. Für das Team aus Guggenberg (Oberösterreich) hat sich das harte Training ausgezahlt: Es wurde Feuerwehrjugend-Weltmeister in der gemischten Wertung!

Mit einer fehlerfreien Zeit von 36,34 Sekunden auf der Hindernisbahn und 61,95 Sekunden beim Staffellauf ließen die Jugendlichen die Konkurrenz hinter sich. Platz zwei ging an Polen, den dritten Platz holte eine Gruppe aus Tschechien. Die beeindruckenden Leistungen der jungen Feuerwehrleute wurden von den Zuschauern mit großem Beifall belohnt.

Weitere Erfolge

Österreich war mit drei Gruppen aus Oberösterreich vertreten: Bad Mühllacken, Guggenberg und Mitteregg-Haagen-Sand. Die Gruppe aus Mitteregg-Haagen-Sand erreichte den vierten Platz in der Mädchenwertung, Bad Mühllacken erkämpfte sich in der gemischten Wertung den achten Platz. „Ich bin stolz auf unsere Feuerwehrjugend, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt, dabei Teamgeist und Zusammenhalt bewiesen hat und den Weltmeistertitel zurück nach Österreich geholt hat“, so Feuerwehrpräsident Robert Mayer.