Rot-weiß-rote Newcomer erobern die Bühne des DIF

Das Donauinselfest hat sich seit jeher der Förderung aufstrebender Musiktalente verschrieben. Heuer war es wieder soweit: Der 14. Rock The Island Contest, in Zusammenarbeit mit HITRADIO Ö3, durchkämmte das Land auf der Suche nach neuen Sternen am Musikhimmel.

Und gefunden wurden sie – in Form von NNOA, The Most Company und Jacob Elias! Aus über 250 Bewerbungen wählte die Fachjury diese aufstrebenden Acts als die diesjährigen Gewinner*innen aus.

Opening mit Jazz-inspirierten Pop/R&B-Set

Am Freitag, den 21. Juni 2024, wird NNOA die Wien Energie / radio fm4 Festbühne eröffnen und das Publikum mit ihrer einzigartigen Mischung aus Jazz, Pop und R&B begeistern. Bekannt als Christina Kerschner in der heimischen Musikszene, hat sie bereits mit Hits wie „Lazy“ und „Your Fantasy“ die FM4 Charts erobert. Mit ihrem Debüt-Album „Highs & Heartbreaks“ tourt sie derzeit im DACH-Raum und wird auch beim diesjährigen Donauinselfest zu sehen sein.

The Most Company präsentiert vielseitigen Brasspop

Am Samstag, den 22. Juni 2024, bringt The Most Company die Wien Energie / Radio Wien Festbühne zum Beben. Die siebenköpfige Brasspopband aus dem Mostviertel vereint Elemente aus Rock, Funk, Reggae, Ska und traditioneller österreichischer Musik zu einem mitreißenden Sound. Mit ihrer Mundart und eingängigen Melodien haben sie bereits auf verschiedenen Festivals begeistert. Ihr Auftritt wird geprägt sein von Hits wie „Summasunn“ und „Rio“, die bereits im Radio zu hören waren.

Jacob Elias: Der neue Stern am Deutsch-Pop-Himmel

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, wird die Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne von Jacob Elias belebt. Der 21-jährige Singer-Songwriter hat sich dem Deutsch-Pop verschrieben und konnte mit seinem Hit „Situationship“ bereits große Erfolge feiern. Seine Musik wird regelmäßig auf HITRADIO Ö3 gespielt und erreichte hohe Platzierungen in den Charts. Eine Nominierung als „Ö3 Song des Jahres“ bei den Amadeus Austrian Music Awards steht ebenfalls bevor.

Stella Maria Barghouty: Eine aufstrebende Talent in der Musikszene

Im Rahmen des Kinderprogramms wird Stella Maria Barghouty am Samstag, den 22. Juni 2024, auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne auftreten. Die 14-jährige Singer-Songwriterin hat bereits mit eigens geschriebenen Songs und Auftritten auf verschiedenen Bühnen ihre musikalische Begabung gezeigt. Ihr Auftritt auf dem Donauinselfest markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Karriere, und die Möglichkeit, einen eigenen Song im renommierten UPTONE-Studio aufzunehmen, verspricht eine spannende Zukunft.

