Badminton-Talent Cheng stürmt die Jugend-Weltrangliste

Pascal Cheng (17) durfte sich kürzlich nicht nur über den Aufstieg seines Teams WAT Simmering in die 1. Bundesliga freuen, sondern auch über eine persönliche Bestleistung. Der Wiener erreichte erstmals die Top 50 der Jugend-Weltrangliste im Herreneinzel.

Ausschlaggebend dafür waren seine Leistungen bei den YONEX Dutch Junior Open, eines der stärksten U19-Turniere der Welt. Hier zog Cheng in die dritte Runde ein. Führender der Weltrangliste im Herreneinzel ist der Chinese Hu Zhe An. Bester Europäer ist der Däne William Bøgebjerg auf Rang neun.

Top-Leistung trotz Konkurrenzdrucks aus Asien

Badminton ist eine der populärsten Sportarten Asiens; allein in China gibt es 150 Millionen Spielerinnen und Spieler. „Dass ein Athlet aus Österreich in die Top-50 der U19-Weltrangliste einziehen kann, ist eine außergewöhnliche Leistung“, glaubt Manuel Rösler, Chef-Trainer des WAT Simmering. „In der Altersklasse U19 ist die Luft schon sehr, sehr dünn. Weil auch die kleinen Turniere in Europa mittlerweile von den Top-Nationen aus Asien wie China, Japan, Indien oder Korea bevölkert werden. Das war früher anders. Im Badminton bekommt man nichts mehr geschenkt.”

Anzeige

Nach Knieverletzung bald wieder im Einsatz

Derzeit kuriert Österreichs größtes Badminton-Nachwuchstalent eine Knie-Verletzung aus, wird aber bald wieder ins Turniergeschehen einsteigen. Geplant ist der Start bei den YONEX French Open (ab 30. Mai in St. Louis) und bei den Spanish Junior Open (ab 6. Juni in El Cambello). Pascal Cheng erreichte im Jahr 2022 mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den European Youth Olympic Games seinen bislang größten Erfolg. Es ist zugleich auch einer der bislang größten Erfolge in der Historie des österreichischen Badmintonsports.

watsimmering.at