Volkspartei Liesing fordert ein weiteres Jugendzentrum

Die Jugend braucht mehr Platz und das am Besten im Zentrum Liesing. Unter diesem Motto fordert die ÖVP Liesing ein weiteres Jugendzentrum direkt am Liesinger Platz.

Liesing ist einer der am schnellsten wachsenden Bezirke Wiens. Das bedeutet auch, dass die Anzahl an Kindern und Jugendlichen hier stetig zunimmt. Diese Entwicklung bringt aber zum Teil auch zahlreiche neue Herausforderungen mit sich, denn wo viel Licht ist immer auch ein wenig Schatten. „Immer öfter hören wir Bedenken betreffend die Herausbildung von kriminellen Jugendbanden im Bezirk, sowie Vandalismus in den öffentlichen Liesinger Parkanlagen.“, so der stv. BV Patrick Gasselich. Eine Entwicklung, der man rasch entgegensteuern sollte.

Nachhaltige Lösung

Diesen Zustand machte die Liesinger ÖVP auch in der Bezirksvertretungsitzung zum Thema und fordert die Errichtung eines zusätzlichen Jugendzentrums im Bereich Liesinger Platz, da gerade in diesem Gebiet auch ein solches Zentrum fehlt. „Es braucht eine nachhaltige Lösung, die den Jugendlichen sinnvolle Freizeitalternativen bietet und sie auch aktiv und individuell einbindet. Ein zusätzliches Jugendzentrum bietet genau diese Möglichkeit und kann einen Beitrag dazu leisten, dieses Problem effektiv zu verbessern.“, so Patrick Gasselich abschließend.