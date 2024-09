Dem Regen zum Trotz: Das Oktoberfest in der Lugner City

Am 14. September verwandelt sich die Lugner City in ein kleines Oktoberfest. Von zünftiger Begrüßung bis hin zu einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein – dieses Event bietet alles, was das Herz begehrt.

Begrüßung durch Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und Bieranstich

Bieranstich mit Dietmar Baurecht | ©Stefan Burghart

Der Startschuss für das Oktoberfest in der Lugner City fällt um 14 Uhr. Der Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietmar Baurecht, wird die Besucher herzlich begrüßen und mit dem traditionellen Bieranstich das Fest offiziell eröffnen. Ein ganz besonderes Highlight: Für die ersten Gäste gibt es Freibier!

Spaß für die kleinen Besucher: Kinderanimationsprogramm

Das Oktoberfest ist nicht nur etwas für Erwachsene. Die kleinen Gäste dürfen sich auf ein buntes Kinderanimationsprogramm freuen, das speziell für sie gestaltet wurde. Neben Spielen und Unterhaltung gibt es noch ein weiteres Schmankerl: Es werden kostenlose Kinderbücher verteilt – ein kleines Geschenk, das für leuchtende Kinderaugen sorgt.

Wiener Bezirksblatt Glücksrad: Attraktive Preise zu gewinnen

Für alle, die ihr Glück versuchen wollen, gibt es das Wiener Bezirksblatt Glücksrad. Mit jeder Umdrehung winken attraktive Preise, darunter der Hauptpreis: Ein brandneues „Woom Now 5“ Fahrrad, das nicht nur die kleinen Teilnehmer begeistern wird. Eine Teilnahme lohnt sich also auf jeden Fall!

Mitreißende Showeinlagen: Tanzschule Chris sorgt für Unterhaltung

Für Unterhaltung auf höchstem Niveau sorgt die Tanzschule Chris mit einem schwungvollen Showprogramm. Ob traditionelle Volkstänze oder moderne Choreografien – das Programm verspricht eine mitreißende Darbietung!