Open Air: Kurzfilmfestival „dotdotdot“ ab 30. Juli!

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 30. Juli (20.30 Uhr) startet „dotdotdot“ in die 14. Ausgabe des Open-Air-Kurzfilmfestivals. Fünf Wochen lang erfüllen Filme, Gespräche und Grillenzirpen die Nächte im lauschigen Garten des Volkskundemuseums in der Josefstadt.

Auf dem Spielplan stehen heuer mehr als 100 internationale Kurzfilme in 15 abendfüllenden Programmen. Die sorgfältig kuratierten Kurzfilmprogramme bieten an jedem Abend jeweils vielfältige Perspektiven auf einen konkreten Themenkomplex. Filmgespräche, Workshops und künstlerische Interventionen, die am Filmprogramm andocken, eröffnen Anknüpfungspunkte und Räume für die vertiefende Auseinandersetzung.

Impulsgeber und Raum für Begegnungen