Public Viewing: Die Josefstadt im Fußball-EM-Fieber

Eine Fußball-EM jagt die andere: Schoss sich vergangenen Sommer Spanien bei den Männern zum Titel, sind heuer die Damen am Ball. Wer seine Favoriten anfeuern möchte, sollte beim Public Viewing vor dem Amtshaus in der Josefstadt vorbeischauen.

Die Frauen-Fußball-EM ist derzeit in der Schweiz in vollem Gange – wenn auch leider ohne österreichische Beteiligung. Die heimische Nationalmannschaft scheiterte vergangenes Jahr in der Qualifikationsrunde. Trotzdem ist beim Public Viewing im 8. Bezirk Mitfiebern angesagt: Die Bezirksvorstehung Josefstadt und der Verein Fußballfans gegen Homophobie laden vor das Amtshaus am Schlesingerplatz zur Übertragung der beiden Halbfinal-Spiele sowie des Finales. Bereits eine Stunde vor Anpfiff wird hier für Stimmung mit guter Musik gesorgt. Einfach kühle Getränke einpacken, Freund:innen mitbringen und gemeinsam spannende Matches erleben!

Termine:

22. Juli ab 20 Uhr – Halbfinale

23. Juli ab 20 Uhr – Halbfinale

27. Juli ab 17 Uhr – Finale

Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen nach Indoor verlegt.