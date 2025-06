Josefstadt: Lederergasse bekommt ein Upgrade!

Der Abschnitt zwischen Josefstädter Straße und Florianigasse wird nach der Umgestaltung mit moderner Infrastruktur und mehr Aufenthaltsqualität punkten.

Schöner, grüner, lebenswerter – das sind die Schlagwörter, die sich der Bezirk für die Lederergasse zum Ziel gesetzt hat. Die Umbauarbeiten des Abschnitts zwischen Josefstädter Straße und Florianigasse sind seit Ende Mai am Laufen und sehen eine Rundumerneuerung vor.

Mehr Grünraum geplant

Nachdem die Josefstadt der Bezirk mit dem geringsten Grünanteil ist, verwundert es nicht, dass dabei auf das Schaffen von Mikrofreiräumen besonders viel Wert gelegt wird. 16 neue Bäume und Hochsträucher sollen künftig Schatten spenden und das Mikroklima verbessern. Fußgänger:innen dürfen sich auf breitere Gehsteige freuen – die neue Pflasterung wird hell und versickerungsfähiger.

Im Zuge der Bauarbeiten werden außerdem die Wasserleitungen erneuert, die Fernwärmeversorgung wird ausgebaut und die Busspur saniert. Durch diese Maßnahmen kommt es vor allem in den Sommermonaten Juli und August zu Verkehrseinschränkungen: Der 13A wird zwischen Hauptbahnhof und Theater in der Josefstadt bzw. Strozzigasse kurzgeführt – und auch die Durchfahrt mit dem Auto ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Termin Baustellengespräch

Bezirkschef Martin Fabisch lädt die Anrainer:innen am 6. Juni (17 Uhr) zum Baustellengespräch in die Lederergasse/Ecke Löwenburggasse, um über das Vorhaben und die Fortschritte zu informieren.