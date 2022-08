Open Piano for Refugees: Benefizkonzerte im MuseumsQuartier

Nach nun drei Jahren Pause wird wieder im Haupthof des MuseumsQuartiers in Wien vom 1. bis 4. September das berühmt, berüchtigte Open Piano (ein frei zugänglicher meistens weißer qualitativ hochwertiger Klavierflügel) aufgestellt. Wie auch 2016, 2018 und 2019 gibt es wieder abends eine Konzertreihe mit engagierten Musikerinnen und Musiker, die in unserem Sein unterstützen wollen und sammeln dabei Spenden für unsere soziale Musikschule DoReMi (mehr Infos weiter unten).

Der Eintritt ist wie immer frei, wobei um eine Hutspende für den sozialen Zweck erbeten wird.

Hier das komplette Programm, wobei vor den Konzerten ab 13:00 Uhr der Klavierflügel für alle zum Spielen offen steht:

Donnerstag, 01. September

19:00 Anna Buchegger (Starmania Gewinnerin 2021)

20:15 Mary Jane’s Soundgarden

Freitag, 02. September

19:00-21:30 Jam Session hosted by Mikro.Kultur (alle dürfen mitspielen)

Samstag, 03. September

19:00 Harry Dean Lewis

20:15 Özlem Bulut & Orwa Saleh

Sonntag, 04. September

17:30 Evgeny Khmara (Ukrainischer Starpianist)

18:30 Garish

20:00 Dunkelbunt Befluegelt

Neben Langzeit-Unterstützerinnen und Unterstützern wie die Band Garish oder Dunkelbunt sowie der ukrainische Starpianist Evgeny Khmara und Orwa Saleh mit seiner orientalischen Laute, seiner Oud, konnte auch die Starmania Gewinnerin 2021 Anna Buchegger sowie Mary Jane’s Soundgarden, die mit ihren funkigen und souligen Rhythmen die Ohren verzaubern, gewonnen werden. Wen es in den Fingern juckt einmal mitten im Haupthof des MQ Musik zu machen, der/die sollte unbedingt am Freitag Abend zur Jam-Session kommen. Dabei lädt das 15-köpfige Musiker*innen-Kollektiv „Mikro.Kultur“ und zum Mitspielen ein. Ganz nach dem Motto „Funk, Soul, Pop, Rock, Rap – ganz egal. Let’s jam together!“. Beim Jam wird erbeten, die eigenen Instrumente selbst mitzubringen. Verstärkung wird vor Ort bereit gestellt.

Unser etwas abgeänderte Konzept fürs MQ:

Normalerweise sind die Konzerte alle akustisch, damit die Leute sich wirklich auf die Musik konzentrieren, ganz eng an die Musikerinnen und Musikern rücken und sich meistens auf den Boden sitzen. So entsteht eine Art Raum, in dem es gar keine Verstärkung braucht und auch nicht geredet werden sollte. Das hat bisher eigentlich immer extrem gut funktioniert. Allerdings wollen die Veranstalter es dieses Jahr etwas öffnen und werden die Konzerte zu einem gewissen Maß verstärken. Das Konzept, dass die Leute während des Konzerts leise sein sollen und ganz nahe an die Musikerinnen und Musikern rücken, bleibt natürlich bestehen, weshalb sie die Verstärkung nicht auf volle Lautstärke drehen. Anstatt einer Bühne, die Barriere schafft, werden Teppiche aufgelegt und so eine Art Wohnzimmer-Feeling für die Musikerinnen und Musiker und Zuhörerinnen und Zuhörer kreiert. Die Konzerte dauern unterschiedlich lange, da es den Musikerinnen und Musikern völlig frei steht, wie lange und ob sie lieber akustisch oder verstärkt spielen. So kann ein Konzert von 30 Minuten bis zu 2 Stunden dauern, wobei es immer pünktlich beginnt.

Bei Regen finden die Konzerte indoor in der Halle „Arena 21“ statt. Das Open Piano untertags wäre bei Regen allerdings abgesagt. Lediglich die Konzerte können stattfinden.

Im Vordergrund steht bei unseren Open Pianos und den Konzerten die verbindende Wirkung der Musik:

„Es ist unbeschreiblich, wie sehr das Open Piano die Menschen berührt und verbindet. Die Musik kennt keine Grenzen. Sie bringt Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und sorgt für eine Fülle an Emotionen. Die Stimmung an den Open Pianos und den Konzerten ist immer einzigartig und bleibt allen Besucher*innen in Erinnerung!” betont Udo Felizeter, einer der Mitorganisatorinnen und Mitorganisatoren.

Sozialer Sinn – Wohin fließen die Spenden?

Bei den Konzerten und dem Open Piano untertags werden Spenden gesammelt für die vermutlich erste soziale Musikschule namens DoReMi in Wien, welche vor allem die Inklusion von geflüchteten und sozial benachteiligten Menschen (mit und ohne Migrationshintergrund) fördert. Die Spenden der Open Pianos sowie der Benefizkonzerte sind essentiell für den Erhalt unserer Musikschule, da wir größtenteils über Spenden überleben. „Open Piano for Refugees“ kann im mittlerweile zehnten Semester bereits 170 (v.a. einkommensschwache) Schülerinnen und Schüler auf einer “Zahl so viel du kannst”-Basis unterrichten. So ist der Unterricht für ALLE leistbar. Dies soll hoffentlich aufgrund einer starken und unterstützenden Gesellschaft auch so bleiben. Bei DoReMi sind alle willkommen und es dürfen sich auch alle anmelden (ohne/mit Migrationshintergrund sowie einkommensstärkere/Einkommensschwächere Personen). In den nächsten Semestern soll die Schüler*Innenzahl steigen und es ist ein Ausbau in eine weitere Stadt in Deutschland angedacht. Wer „Open Piano for Refugees“ intensiver unterstützen will: Neue Musikpatinnen und Musikpaten, die einer einkommensschwachen Person den Musikunterricht ermöglichen, sind hoch erwünscht.

Soziale Wirkung

Die Wirksamkeit des Gesamtkonzepts mit den Open Pianos, der Konzertreihen und DoReMi bemessen wir an der positiven Resonanz und den vielen fröhlichen Gesichtern. Die bestärkt und motiviert das Team immer wieder aufs Neue!

„Als der erste Ton mich erreichte, rührte sich erst mein Herz, dann steigen erst die Tränen auf, dann hob sich der Kopf und der ganze Körper entspannte sich.“ (Zitat einer Besucherin nach ihrem ersten Open Piano Besuch)

Gerade in diesen turbulenten Zeiten, wo sich sehr viele endlich wieder nach menschlichen Begegnungen und gemeinsamen Momenten der Freude sehnen, kreiert das Team um „Open Piano for Refugees“ mit deren Open Pianos und den Konzerten nicht nur ein Gefühl des Zusammenhalts, sondern erschaffen durch die Möglichkeit des gemeinsamen Musizierens und Zuhörens auch atemberaubende Momente.

Weitere Infos: www.openpianoforrefugees.com und facebook.com/OpenPianoforRefugees und instagram.com/OpenPianoforRefugees

Für Gäste gibt es hier die Facebook-Veranstaltung in der auch immer aktuelle Informationen ersichtlich sind:

– Konzerte abends: facebook.com/events/1081697652551630

. Open Piano untertags: facebook.com/events/2966006320366822