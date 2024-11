Orange Week der 48er: Antwort auf Konsumrausch

Mit dem Beginn der Black Week nächste Woche, in der Marken verlockende Angebote versprechen, wächst die Versuchung, mehr zu kaufen, als man wirklich braucht. Eine nachhaltige Alternative dazu bietet der 48er Tandler mit seiner „Orange Week“ – ein bewusstes Statement gegen den Konsumzwang.

Vom 25. bis 30. November lädt der 48er-Tandler bereits zum zweiten Mal zu dieser Aktionswoche ein. Im Secondhand-Markt des 48er-Tandlers in Margareten und der Donaustadt wird die Orange Week zur nachhaltigen Antwort auf den hektischen Shoppingrausch des Black Friday.

„Als bewusste Gegenveranstaltung und nachhaltige Alternative zum Konsumrausch am Black Friday finden in der Aktionswoche zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Abfallvermeidung und Re-Use statt“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Programm reicht von unterhaltsamen Aktivitäten wie dem Müllkasperl für die Kleinsten über Kurzworkshops und Upcycling-Projekte unter dem Motto „Reuse & Inspire – Lifehacks in Echt“ bis hin zu den bewährten Reparaturcafés. Zum Auftakt der Orange Week erwartet die Besucher:innen zudem ein Vortrag der Autorin und Konsumexpertin Nunu Kaller zum Thema „Kauf mich! Auf der Suche nach gutem Konsum“.

Gut fürs Börserl, gut fürs Herz, gut fürs Klima.

In beiden 48er-Tandler-Standorten warten viele nützliche Tipps, Anregungen und Informationen, wie man auf übermäßigen Konsum verzichten und an Gebrauchtem langfristig Freude haben kann. Und wer nebenbei nach besonderen Schätzen stöbert, trägt so zur Abfallvermeidung bei und gibt Produkten eine zweite Chance. Der Erlös des 48er-Tandlers kommt dabei karitativen Einrichtungen zugute.

Hier geht’s zum Programm: https://48ertandler.wien.gv.at/orange-week-2024/

Orange Week – weiterverwenden statt neukaufen

48er-Tandler Margareten

5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler Donaustadt

22., Percostraße 2