Osterhasenwerkstatt im Jaz in the City Vienna

In der PAGRO Osterhasenwerkstatt des Lifestyle Hotel Jaz in the City Vienna herrschte am Samstag und Sonntag ein fröhliches Treiben. Zwischen der belebten Mariahilferstrasse und dem berühmten Naschmarkt konnte man den Osterhasen bei seinen Vorbereitungen für das bevorstehende Fest unterstützen.

Während die Erwachsenen im Lifestyle Hotel Jaz in the City Vienna ein ausgedehntes Langschläferfrühstück namens „Happy Soulfood“ genossen und gemütlich plauderten, konnten sich die Kleinen in der Osterhasenwerkstatt austoben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihrem eigenen Ostertisch eine ganz persönliche Note verleihen.

Fadi & Ines Merza mit Sohn Michael ©Jaz in the City Vienna

Promis beim Basteln

Mit dabei unter anderem Celine Roschek mit Sohn Rafael, Fadi & Ines Merza mit Sohn Michael, Jakob & Michaela Seeböck mit Sohn Valentin. Begeistert zeigten sich auch Dancing Star Missy May und Dimitar Stefanin: „Gerade nach der gestrigen Power-Show ist dieser Ort perfekt um unsere Batterien wieder aufzuladen, uns kulinarisch verwöhnen zu lassen und den Moment zu genießen, wo einem die Stadt zu Füßen liegt.“

Wissenswertes über Striezel

Bäckermeister Karl Resl, von der 1708 gegründeten Familienbäckerei Müller&Gartner, zeigte den Kindern, wie man den perfekten Osterstriezel flechtet. So können die Kleinen nicht nur basteln und malen, sondern auch noch etwas über traditionelle Osterbräuche und -leckerbissen lernen.

Grätzel-Treffpunkt

„Wir möchten auch von den Wienerinnen und Wienern als beliebter Ort wahrgenommen werden, wo sich Design, Musik und Lebensfreude vereinen. Uns ist die gelebte Nachbarschaft genauso wichtig wie die Beauftragung von Produzenten und Lieferanten aus dem Grätzel. Wir sehen uns als Treffpunkt für alle, die im 6. Bezirk wohnen, arbeiten oder Mariahilf nur besuchen.“ so der General Manager, Michael Dorfer.

Langschläfer-Frühstück

Büffet-Frühstück im Jaz in the City gibt es täglich von 6:30 bis 11:00 Uhr und das à la carte Langschläfer-Frühstück jeden Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 11:00 unnd 16:00 Uhr. Reservierungen erforderlich unter events.vienna@jaz-hotel.com