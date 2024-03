Ottakring: Joesi Prokopetz liest aus dem „Hofer“

Literaturliebhaber aufgepasst: Am 18. April hält der renommierte Autor, Texter, Musiker und Kabarettist Joesi Prokopetz im Festsaal des Ottakringer Amtshauses eine Lesung aus seinem Kriminalroman „Hofer“.

Ab 18:30 Uhr wird Prokopetz Passagen aus einem Werk vortragen, das in die atmosphärische Kulisse des Wien der 1970er Jahre eintaucht. „Hofer. Ein 70er Jahre Krimi“ ist eine spannende Kriminalgeschichte, die auf dem legendären Austropop-Hit „Da Hofa“ basiert, den Prokopetz einst für Wolfgang Ambros verfasste.

Literaturgenuss bei freiem Eintritt

Erleben Sie einen Abend voller Spannung und Nostalgie. Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich ab sofort per Telefon (SMS) unter der Nummer 0680/143 28 95 oder per E-Mail an bm1160@bezirksmuseum.at vormerken lassen. Die Lesung findet im Festsaal des Amtsgebäudes auf dem Richard-Wagner-Platz statt, der Zutritt erfolgt über den Museumseingang.