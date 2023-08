O’zapft is! Auf der Kaiser Wiesn 2023

Von 21. September bis 8. Oktober gibt’s im Wiener Prater wieder die größte Gaudi Österreichs. Rein in die Tracht und ab aufs Fest!

Endlich ist es so weit! Die Kaiser Wiesn, das größte Oktoberfest Österreichs, lädt zu wochenlanger Gaudi im Wiener Prater – und da ist für alle was dabei. Am 21. September 2023 findet ab 10 Uhr der feierliche Festzug vom Schweizerhausplatz ausgehend, mit traditioneller Pferdekutsche, Bezirksvorsteher Alexander -Nikolai, Gösser-Testimonial Hans Knauß, der ehemaligen Skirennläuferin Nici Schmidhofer, Österreichs stärkstem Mann Matthias Göth, Volkstanzgruppen und Trachtenkapelle, zur Kaiserwiese statt. Um 11.30 Uhr wird die Kaiser Wiesn 2023 auf dem Festgelände der Kaiserwiese mit dem traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister Dr. -Michael Ludwig, zahlreichen Ehrengästen, allen Kaiser-Wiesn-Partnern offiziell eröffnet. Musikalisch freuen wir uns auf die Edlseer, die ihr 30-jäh-riges Bühnenjubiläum feiern, die Lauser, die für Partystimmung pur sorgen, sowie auf traditionelle Musikkapellen der Polizeimusik Wien, des Gösser Musikvereins und der Postmusik. Nach der Eröffnung gibt es bis 8. Oktober Gaudi pur mit zahlreichen Event-Highlights (siehe Kasten) und einem großen Programm täglich bei freiem Eintritt ab 11.30 Uhr!

