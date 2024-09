„O’Zapft is“: Gratis-Wiesn-Tickets für den 20. Bezirk!

Die Bewohner:innen des 20. Bezirks haben die exklusive Gelegenheit, gemeinsam mit der sympathischen Bezirksvorsteherin den traditionellen Fassanstich im Gösser Zelt zu feiern. Christine Dubravac-Widholm verschenkt dabei 200 Tickets für dieses besondere Event.

Der Startschuss für das größte Oktoberfest im Prater, die Wiener Kaiser Wiesn, fällt am 26. September. Für die Brigittenauer:innen gibt es jetzt eine besondere Gelegenheit: Die Bezirksvorsteherin lädt persönlich zum großen Event am 26. September im Gösser Zelt ein. Die Tickets werden nach dem Prinzip „First come, first serve“ vergeben – also schnell sein lohnt sich!