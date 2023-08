Parcour-Halle in Liesing wird zur Sommer-„Partymeile“

Der Sommer ist da und was gibt es Besseres, als ihn mit einer Mischung aus Nervenkitzel, Bewegung und Unterhaltung zu genießen? Die Parkour-Halle „ape academy“ im 23.Bezirk lädt zu ihrem actionreichen und abenteuerlichen Sommerfest der anderen Art ein.

Das Sommerfest am 20. August in der Parkour-Halle im 23. Bezirk verspricht von 11 bis 16 Uhr ein unvergessliches Erlebnis für Abenteuerlustige jeden Alters zu werden. Die ape academy – Wiens erste Parkour & Freerunning Halle in der Perfektastraße 61 /5 /1, bei der kreative Bewegung im Vordergrund steht – öffnet ihre Tore. Also rein in den Bewegungsdschungel, denn es warten eine Vielzahl an lustigen und herausfordernden Highlights, wie Riesen-Trampolin, Luftkissen, Hindernislandschaft, Ninja-Parcours und vieles mehr! Ein Tag voller Spaß und Action ist also garantiert.

Das Programm

Kostenloser Parkour-Workshop

Um einen Einblick in die Welt von Parkour zu erleben, wird ein erfahrener Trainer einen kostenlosen Workshop anbieten. Hier können die TeilnehmerInnen die Grundlagen erlernen oder ihre Fähigkeiten auf ein neues Level bringen – egal ob blutiger Anfänger oder Vollprofi und so einen exklusiven Einblick in den Semesterbetrieb bekommen.

Ninja-Challenge

Für alle Besucher, gibt es außerdem eine aufregende Ninja-Challenge. Hier können Sie Ihr Geschick und Ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Eintrittspreise und Anmeldung

Der Eintritt zum Sommerfest sowie die Workshops sind kostenlos!

Findet auch bei Schlechtwetter statt.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – eine Auswahl an leckeren Speisen und erfrischenden Getränken wird angeboten.

Datum: 20. August 2023, 11 bis 16 Uhr

Ort: ape academy, Perfektastraße 61 /5 /1 – 1230 Wien

Mehr Infos unter www.apeacademy.at