Kinder & Jugendliche: Voller Erfolg für “Parti-Kick-Off”

Auch die jungen Bewohner:innen sollen ihre Ideen in Neubau einbringen, deshalb wurde die Kinder- und Jugendbeteiligung neu aufgestellt – Startschuss war das “Parti-Kick-Off” im Josef-Strauss-Park.

Die Meinung der Kinder im Bezirk ist gefragt! Und dass sie zahlreiche Verbesserungsvorschläge haben, hat das „Parti-Kick-Off“-Event im Josef-Strauss-Park eindrucksvoll bewiesen. An verschiedenen Mitmach-Stationen, wie der Lob-und-Motz-Wand, haben die Kids ihre Ideen zu den Bereichen Klimaschutz, Sauberkeit, Schulen und Zusammenleben eingebracht – von denen am Ende des Tages alle Neubauer:innen profitieren. Bezirkschef Markus Reiter zeigte sich begeistert: „Kinder und Jugendliche einzu­binden, mit ihnen Ideen und Projekte zu entwickeln wird dazu beitragen, dass Neubau noch attraktiver und lebenswerter wird.“

Mitsprache bei Kids fördern

Der Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung soll außerdem die Demokratie- und Kompromissfähigkeit der Kids stärken. Formate wie die Kinder- und Jugendparlamente, die im Herbst wieder in Neubaus Schulen starten, tragen dazu bei, sie in dieser Hinsicht zu fördern. Die angebotenen Formate und Prozesse, in die die Kinder verstärkt eingebunden werden, sollen aber vor allem Spaß machen und dabei einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.