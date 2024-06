Kostenlose HPV-Impfung für alle Unter-30-Jährigen

Ab 1. Juli wird das kostenlose Impfangebot für alle bis zum 30. Geburtstag ausgeweitet. Termine für die Impfung im Impfzentrum TownTown sind bereits beim Gesundheitstelefon 1450 und auf der Impfplattform der Stadt Wien buchbar.

Ab dem Beginn der zweiten Jahreshälfte können sich alle bis zum 30. Geburtstag immunisieren lassen. Darauf haben sich Bund, Länder und Sozialversicherung nun geeinigt. „Ich bin überzeugt, dass es der richtige Weg ist, alle Impfungen, die vom Nationalen Impfgremium empfohlen werden, als selbstverständlichen Teil der Sozialversicherung und damit kostenlos anzubieten“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

HPV: sexuell übertragbare Infektion

Weltweit stecken sich 80 Prozent aller Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens mit HPV an. Humane Papillomaviren (HPV) werden am häufigsten durch Sexualkontakte von Mensch zu Mensch übertragen. Der Großteil der Infektionen verläuft unbemerkt und heilt von selbst wieder ab. Manche der 200 bekannten HPV-Typen befallen hauptsächlich Zellen der Haut und können in erster Linie harmlose Hautwarzen verursachen. Jene Viren, die die Schleimhaut befallen, können zu Zellveränderungen führen, die sich im Laufe der Zeit zu Krebsvorstufen und Krebs weiterentwickeln können. Die am häufigsten durch HPV hervorgerufene Krebserkrankung ist Gebärmutterhalskrebs.

HPV-Schutzimpfung rettet Leben

In Österreich erkranken jährlich zwischen 400 und 500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Fast die Hälfte von ihnen stirbt an der Erkrankung. EU-weit ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung von Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass für 90 Prozent der Fälle Humane Papillomaviren (HPV) verantwortlich sind. Eine HPV-Schutzimpfung deckt neun HPV-Typen ab und schützt in hohem Maße vor HPV-bedingten Krebsvorstufen und Krebs. Die bisher im Impfprogramm enthaltene Impfung für Mädchen und Buben war bisher ab dem vollendeten 9. Lebensjahr bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos verfügbar. Sie wurde nun bis auf das 30. Lebensjahr ausgeweitet.

HPV-Impfungen ab 1. Juli 2024 im im Impfzentrum TownTown

für alle zw. 9–30 Jahren mit Wiener Wohnadresse

Thomas-Klestil-Platz 8/2, 1030 Wien

Buchung über das Gesundheitstelefon 1450 oder online auf der Impfplattform der Stadt Wien!



Zur Impfung mitzubringen sind:

Lichtbildausweis zur Bestätigung der Identität

Impfpass (Für die Erstimpfung: Nur sofern vorhanden. Für kostenlose Folgeimpfungen muss eine erfolgte Erstimpfung vor dem 30. Geburtstag nachgewiesen werden können.)

E-Card (sofern vorhanden)

Alle Informationen online unter www.impfservice.wien/hpv