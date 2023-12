PENNY und PURINA: Weihnachtliche Tierfutterspenden für Bedürftige

In einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen dem Markendiskonter PENNY und dem weltweit führenden Unternehmen für Haustiernahrung, PURINA, wurde eine bewegende Wohltätigkeitsaktion ins Leben gerufen.

Unter dem Motto „Weihnachten für die Tiere“ haben die beiden Unternehmen großzügige Spenden von Tierfutter an die Gruft der Caritas in Wien sowie verschiedene Obdachlosenhäuser in Österreich geleistet. Am 11. Dezember wurden über 5 Paletten mit insgesamt knapp 1.500 Kilogramm an hochwertigem Tierfutter überreicht.

Unterstützung für obdachlose Tierhalter

Die Wohltätigkeitsaktion zielt darauf ab, obdachlosen Tierhaltern in der festlichen Jahreszeit eine helfende Hand zu reichen. Viele Obdachlose teilen nicht nur ihr Leben mit ihren tierischen Begleitern, sondern diese sind für sie auch eine unersetzliche Quelle von Trost und Gesellschaft. Auf den Straßen, wo die Herausforderungen ohnehin schon immens sind, bieten diese treuen Gefährten ihren Besitzern Trost und Halt.

Nahrung und Schutz auch für Tiere

Die Schwierigkeiten für obdachlose Tierhalter sind nicht zu unterschätzen. Sie stehen vor der Herausforderung, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Tiere Nahrung und Schutz zu finden. PENNY und PURINA haben sich diesem drängenden Bedarf angenommen und beschlossen, gemeinsam einen Beitrag zur Verbesserung der Situation dieser oft übersehenen Bevölkerungsgruppe zu leisten.

1.500kg Tierfutter an die Caritas

Die großzügige Spende von knapp 1.500 Kilogramm an Tierfutter an die Caritas in Wien wird zweifellos eine erhebliche Unterstützung für Tierbesitzer in schwierigen Zeiten sein. In einer Zeit, die für viele von uns mit Festlichkeiten und Wohlstand verbunden ist, erinnert diese Aktion daran, dass es Menschen gibt, die sich in prekären Situationen befinden und zusätzliche Belastungen durch die Verantwortung für ihre tierischen Begleiter tragen.

Mehr Infos gibt’s auf www.penny.at