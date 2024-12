Perchtoldsdorf: Im Advent öffnen Höfe ihre Türen

Durch den tollen Erfolg im Vorjahr bestätigt, schließen sich nun weitere Hausbesitzer und Geschäftstreibende am 14. Dezember den offenen Advent-Höfen rund um den Wehrturm an.

Eine Gemeinschaft packt an, um Bewegung in den Ort zu bringen: Die gemeinsame Veranstaltung der Marktgemeinde mit Hausbesitzern, Hauern, Gastrobetrieben, Musikschule und Geschäftstreibenden – sie alle tragen zum Erfolg der gemeinsamen Weihnachtsaktion bei. Am 14. Dezember wird heuer erstmals neben Marktplatz und Wiener Gasse auch die Neustiftgasse miteinbezogen.

„Ich finde es großartig, dass heuer noch mehr Hausbesitzer ihre Innenhöfe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Advent-Höfe sind ein vorweihnachtliches Großereignis“, freut sich Ideenfinder und Wirtschafts-Gemeinderat Martin Fürndraht.

Individuelle Erlebnisse

Jeder Hof erstrahlt individuell in vorweihnachtlichem Glanz, ein beleuchteter Christbaum vom „Tannenpauli“ darf nicht fehlen. In allen Innenhöfen sind köstliche Schmankerln und Handwerkskunst zu finden. Für eine besondere Adventstimmung sorgen die unterschiedlichen Ensembles der Franz-Schmidt-Musikschule, die von Hof zu Hof ziehen. Kulinarische Unterstützung gibt es auch vom Perchtoldsdorfer Weinbauverein. Das große gemeinsame Abschlusskonzert findet beim traditionellen Adventmarkt des TOP am Kirchenbergl statt. Mit dabei ist „Perzi“ das ortseigene Maskottchen, das für die Advent-Höfe die Werbetrommel rühren wird.

„Ich freue mich über das tolle Miteinander unserer Institutionen und jedesmal über die vielen positiven Rückmeldungen seitens der Besucher. Das Zusammenspiel von Handwerkskunst, Kulinarik und dem wunderbaren Ambiente unser Advent-Höfe verbreitet eine ganz besondere festliche Stimmung, die ihresgleichen sucht“, wie Bürgermeisterin Andrea Kö zufrieden feststellt. Die Ortschefin wird die feierliche Eröffnung um 15 Uhr im Knappenhof vornehmen.

Wer das ganz besondere vorweihnachtliche Erlebnis von Geschäften und Höfen rund um den Turm aus nächster Nähe erleben will, die Advent-Höfe in Perchtoldsdorf haben am 14. Dezember von 14 bis 18 Uhr geöffnet.