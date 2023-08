180 Jahre Traditionswirtshaus und ein Jubilar feiern in Deutsch-Wagram

Das ruhige Städtchen Deutsch-Wagram war im Ausnahmezustand, als das Traditionswirtshaus Marchfelderhof sein stolzes 180-jähriges Bestehen zelebrierte und zugleich den 60. Geburtstag seines geschätzten Wirts Peter Großmann feierte.

Die Feierlichkeiten waren ein wahres Fest für alle Sinne und versprachen unvergessliche Stunden für Gäste und Gastgeber gleichermaßen. Unter den Gästen befanden sich Dompfarrer Toni Faber, die langjährigen Stammgäste Birgit Sarata und Richard Lugner mit Tochter Jacky und Leo Kohlbauer, Kabarettist Erich Furrer, Unternehmerin Kathi Stumpf, Haubenkoch Manfred Buchinger und die Brötchenbäckerin Doris Felber.

Zurückhaltendes Geburtstagskind

Peter Großmann, ein bescheidener Gastgeber mit einer Leidenschaft für die Organisation von Festen, erklärte: „Auf der Bühne fühle ich mich nicht ganz so wohl, aber mein Platz ist daneben, wo ich dafür sorge, dass alle bei uns ein paar schöne Stunden erleben dürfen.“ Diese bescheidene Haltung machte ihn bei den Gästen äußerst beliebt und trug sicherlich zum langjährigen Erfolg des Marchfelderhofs bei.

Musikalische Highlights

Die Feierlichkeiten begannen schwungvoll mit den mitreißenden Klängen der Burschen von voixBrass, die die Gäste in eine ausgelassene Stimmung versetzten. Begleitet von dem eigens für den Anlass kreierten Prosecco von EDIZIONE wurde angestoßen und ausgiebig gefeiert. Die festliche Atmosphäre führte die Gäste in den prachtvollen Gobelin Saal des Marchfelderhofs, der mit seiner eleganten Ausstattung die Feierlichkeiten in einem königlichen Ambiente untermalte.

Als der talentierte Musiker Andy Lee Lang die Tasten anschlug und mit den Eurovisions Song Contest Teilnehmern Gary Lux und Tony Wegas, dem Musicalstar Reinwald Kranner und der Geigenvirtuosin Barbara Helfgott die Bühne betrat, brachte er die Gäste in eine ausgelassene Stimmung. Die Luster im Saal schwingen im Takt der Musik, und selbst der Philharmoniker Prof. Marian Lesko, der Fernsehkoch Robert Letz, Intendant Marcus Strahl und seine Frau Leila sowie Schauspieler Stephan Paryla-Raky rockten den Dancefloor trotz der köstlichen Mahlzeiten.

Ein weiteres musikalisches Highlight wurde durch den Musicalsänger Gernot Kranner und Mr. Money Maker Alexander Rüdiger gesetzt, als sie Professor Abronsius aus dem Musical „Tanz der Vampire“ darboten.

„Ehre wem Ehre gebührt“

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die launige Laudatio von Bundesminister a.D. Dr. Werner Fasslabend. Mit charmanten Worten gratulierte er dem Jubilar und würdigte dessen Verdienste. „Ehre wem Ehre gebührt“, betonte Dr. Fasslabend und erfreute die Anwesenden mit zahlreichen Anekdoten und Geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten des Marchfelderhofs.

Ein Gaumenschmaus nach dem anderen

Peter Großmann, der bescheidene Wirt, der sich lieber um das Wohl seiner Gäste kümmert als selbst im Rampenlicht zu stehen, scherzte über seine Kindheitserfahrungen mit Grießkoch und verriet seine kulinarischen Vorlieben. Diese wurden von Küchenchef Christian Langer auf höchstem Niveau zubereitet und von zahlreichen prominenten Stammgästen genossen.

Der kulinarische Genuss wurde durch eine Weinverkostung von Promiwinzerin Katharina Baumgartner ergänzt, die für ein kleines Erdbeben sorgte.