Pflanzen sorgen dafür, dass Menschen cool bleiben

Weil begrünte Bauwerke viele positive Effekte haben, unterstützt die Stadt Wien mit Fördersummen bis € 20.200,- bei der Umsetzung von Gebäudebegrünungen. Um herauszufinden, was für die Begrünung eines Hauses zu tun ist, bietet DIE UMWELTBERATUNG in Wien Erstberatungstermine an.

Werden Gebäude begrünt, so wirkt sich das positiv auf die Umgebungstemperatur und auch die Innenräume aus. „Die Begrünung von Gebäuden ist ein wesentlicher Beitrag zur Klimawandelanpassung in der Stadt. Fassadenbegrünungen schaffen maximale Kühlung bei minimalem Platzbedarf. Gerne unterstützt DIE UMWELTBERATUNG bei den ersten Schritten zur Begrünung“, lädt Alexandra Syen, Gartenexpertin von DIE UMWELTBERATUNG zur Vereinbarung eines Beratungstermins ein.

Erfahren, was zu tun ist

Begrünt werden kann entweder direkt an der Fassade, auf dem Dach, oder Pflanzen werden in der nahen Umgebung rund um das Gebäude gesetzt. Die Erstberatungen von DIE UMWELTBERATUNG umfassen Informationen zu den jeweiligen Förderungen der Stadt Wien und zu den behördlichen Voraussetzungen. Die Umweltberater geben Empfehlungen für umsetzende Firmen, unterstützen bei der Einreichung des Förderungsantrages und geben Ratschläge zur passenden Pflanzenauswahl.

Wiener profitieren von der Begrünung

Die Pflanzen an der Fassade kühlen das Gebäude und die Umgebung durch Beschattung und Verdunstungskühlung über die Blätter.

Fassadengrün verbessert die Luftqualität.

Die Kletterpflanzen schützen die Baustruktur vor Extremwettereinflüssen.

Außerdem bieten die Pflanzen den Stadttieren einen Lebensraum.

Nicht zuletzt steigern begrünte Fassaden auch das Wohlbefinden der Bewohner*innen.

Begrünen gegen den Hitzeinseleffekt

Infolge des Klimawandels wird es in den Sommermonaten immer heißer in unseren Städten. Das liegt vor allem am so genannten Hitzeinseleffekt. Die versiegelten Flächen, Fassaden und Dächer speichern die Sonnenwärme und strahlen sie an die Umgebung ab, daher erhitzt sich die Stadt mehr als ländliche Strukturen. Die Gebäudebegrünung ist eine effektive Möglichkeit, den Hitzeperioden etwas entgegenzusetzen. Je eher die Pflanzen gesetzt werden, desto schneller sind sie groß und können ihre Wirkung entfalten. Am besten gleich einen Beratungstermin vereinbaren!

Jetzt informieren

DIE UMWELTBERATUNG bietet im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlose, einstündige Erstberatungen zur Gebäudebegrünung in Wien an. Die Beratungen finden je nach Bedarf telefonisch, virtuell oder vor Ort statt.

Terminvereinbarung unter 01 803 32 32 oder per E-Mail an service@umweltberatung.at

Viele Informationen zur Gebäudebegrünung sind auf der Website der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/gebaeude-begruenen-foerderungen-beratung.htmlsowie auf www.umweltberatung.at/gebaeudebegruenung zu finden.