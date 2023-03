Philipp Drexler verteidigt seinen Titel

Jubel in Simmering: Bei den 66. Staatsmeisterschaften in der Stadthalle konnte Philipp Drexler (23) vom WAT Simmering im Herrendoppel seinen Titel des Vorjahres ver­teidigen. Gemeinsam mit Philip Birker (ASV Pressbaum) ­sicherte sich der Spitzenathlet des WAT Simmering kürzlich die Goldmedaille. Im Endspiel besiegte Österreichs beste Paarung das Duo Kai Niederhuber/Michael Tomic (OÖ/NÖ) in drei Sätzen.

Glückliche Sieger

„Es war nicht unsere beste ­Leistung. Aber am Ende sind wir glücklich, dass wir so knapp gewonnen haben und den Titel verteidigen konnten. Zufrieden mit dem Match sind wir aber beide nicht“, so der nun zwei­fache Staatsmeister Drexler. Insgesamt war es bereits der 32. Staatsmeistertitel für den WAT Simmering seit 1958. Zur Goldmedaille im Herren­doppel kommt auch noch eine Silberne im Mixed hinzu: Mit ­Katharina Hochmeir, die in der Bundesliga ebenfalls für WAT Simmering antritt, erreichte Drexler das Finale, wo es eine Niederlage gab. www.wat11.at