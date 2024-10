Gaming trifft Musik: “PlayStation™ The Concert” kommt nach Wien

Im Frühjahr 2025 dürfen sich Videospiel- und Musikliebhaber gleichermaßen auf ein besonderes Highlight freuen: „PlayStation™ The Concert“ kommt nach Österreich und verspricht ein bahnbrechendes Live-Musik-Erlebnis.

Diese hochmoderne Show präsentiert die ikonische Musik aus bekannten Videospielen wie „God of War“, „The Last of Us“, „Ghost of Tsushima“, der „Horizon“-Serie und vielen weiteren Titeln. Mit einer globalen Tournee, die im April in Dublin startet und mehr als 200 Städte weltweit umfassen wird, macht das Konzert am 17. Mai in der Wiener Stadthalle D Halt. Fans dürfen sich auf eine beeindruckende Verschmelzung von Musik und visueller Technologie freuen, die die bekanntesten Gaming-Soundtracks zum Leben erweckt.

Eine bahnbrechende Live-Show mit epischen Soundtracks

„PlayStation™ The Concert“ setzt neue Maßstäbe für Live-Musik-Events und bringt die epischen Soundtracks der bekanntesten Videospiele auf die Bühne. Die Show vereint eine hochmoderne Produktion, atemberaubende visuelle Effekte und legendäre Videospieltitel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Fans werden in die Welten von Spielen wie „God of War“, „The Last of Us“, „Ghost of Tsushima“ und „Horizon“ entführt – Spiele, die nicht nur für ihre packenden Geschichten und intensiven Spielerfahrungen gefeiert werden, sondern auch für ihre einzigartigen und immersiven Soundtracks.

Die Musik von Meisterkomponisten in neuer Dimension

Im Zentrum des Konzerts stehen die berühmten Musikkompositionen aus diesen ikonischen Spielen, die durch innovative Technologie und erstklassige Produktion auf eine völlig neue Ebene gehoben werden. Die legendären Werke von Komponisten wie Gustavo Santaolalla („The Last of Us“), Joris De Man („Horizon“), Ilan Eshkeri („Ghost of Tsushima“) und Bear McCreary („God of War“) werden von einem All-Star-Ensemble aufgeführt, das klassische und moderne Instrumente zu einer faszinierenden Klangwelt verschmelzen lässt. Unterstützt durch immersiven Surround-Sound und beeindruckende visuelle Inszenierungen bietet das Konzert ein tiefgreifendes, emotionales Musikerlebnis, das Fans in die Klangwelten ihrer Lieblingsspiele eintauchen lässt.

PlayStation™ als Vorreiter in der Gaming-Welt

Seit über 30 Jahren setzt PlayStation™ immer wieder neue Maßstäbe in der Gaming-Welt. Mit innovativen Technologien, unvergesslichen Spielerfahrungen und ikonischen Titeln hat PlayStation™ Millionen Menschen weltweit begeistert und die Unterhaltungslandschaft maßgeblich geprägt. Die in „PlayStation™ The Concert“ vorgestellten Spiele sind nicht nur unterhaltsame Titel, sondern auch kulturelle Meilensteine, die die Art und Weise, wie Geschichten erzählt und erlebt werden, revolutioniert haben.

Das ultimative Videospiel-Konzerterlebnis

Mit „PlayStation™ The Concert“ rückt Videospielmusik ins globale Rampenlicht und wird neu definiert, was ein musikalisches Erlebnis in diesem Genre sein kann. Das Konzert ist mehr als nur eine Show – es ist das ultimative Videospiel-Konzerterlebnis, das den innovativen Geist von PlayStation™ verkörpert und die Grenzen des Möglichen in der Welt der Musik und des Gamings ausreizt. Für Fans von Videospielen und epischer Musik gleichermaßen bietet dieses Event eine einzigartige Gelegenheit, ihre Lieblingssoundtracks auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben – live und in beeindruckender Klang- und Bildqualität.

Tickets gibt es auf cofo.at und playstation.com/theconcert