Ferienspiel: Polizeihunde zeigen ihr Können

Kinder aufgepasst: Dieses Wochenende findet der Abschluss des „WienXtra“ Ferienspiels der Polizei statt. Einer der Höhepunkte des Tages ist eine Vorführung der Diensthundestaffel, bei der die Vierbeiner zeigen, was sie alles drauf haben.

Alle Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen, am kommenden Samstag, dem 26. August, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum Gelände der Polizeidiensthundeeinheit in die Hofherr-Schrantz-Gasse 6 im 21. Bezirk zu kommen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Das wird den Kids geboten

Ziel des Ferienspiels ist es, den Kindern einen unterhaltsamen und lehrreichen Nachmittag zu ermöglichen und ihnen die Polizei und ihre Tätigkeiten näher zu bringen. Gezeigt und vorgestellt werden unter anderem „Gustav, der sprechende Funkwagen“, eine Waffen- und Geräteschau der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, die Kinderpolizei sowie ein Polizeimotorrad. Besonders sehenswert ist eine Vorführung, bei der Polizeidiensthundeführer zeigen, was ihre vierbeinigen Kollegen können.