„Pool & Wine“ – Entspannung und Genuss in der Therme Laa

Die Therme Laa | Hotel | Silent Spa | Villas lädt auch in der Saison 2024 wieder zu ihrer beliebten After-Work-Serie „Pool & Wine“ ein.

Ein einzigartiges Erlebnis aus Weinverkostung, Musik und kulinarischen Genüssen erwartet die Besucher an vier Terminen von Mai bis August.

Ein Abend zum Entspannen

Die Abende in der Therme Laa sind bereits für ihre entspannende Atmosphäre bekannt. „Pool & Wine“ bietet dabei eine besondere Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen und sich bei einem Glas Wein im Solebecken zu erholen. Jeder erste Donnerstag im Monat von 17. bis 21.30 Uhr steht ganz im Zeichen dieses exklusiven Programms.

Die Termine und Highlights

Bei jedem Termin präsentiert ein Weinviertler Weingut seine besten Tropfen. Den Auftakt macht am 2. Mai das Weingut Stadler aus Falkenstein, gefolgt von Weingut Hagn aus Mailberg am 6. Juni, Weingut Hauser aus Poysdorf am 4. Juli und schließlich das Weingut Dürnberg aus Falkenstein am 1. August. Ein Wine-Tasting von 17 bis 20 Uhr ist im Ticketpreis enthalten.

Kooperation mit Weinviertel DAC

In diesem Jahr kooperiert die Veranstaltungsreihe mit Weinviertel DAC, um den einzigartigen Charakter des Grünen Veltliners zu präsentieren. Jeder Besucher hat die Möglichkeit, den neuen Weinviertel DAC Jahrgang zu verkosten und sich von der Qualität zu überzeugen.

Musik und Gaumenfreuden

Während die Gäste im Solebecken entspannen und die Weine verkosten, sorgen ausgewählte Star-DJs für die passende Urlaubsstimmung. Jeder Termin präsentiert dabei ein anderes Musikgenre, um eine abwechslungsreiche Soundreise zu bieten. Ab Juni ergänzt ein Foodtrailer das kulinarische Angebot.

Ticketbuchung und Übernachtung

Die Tickets für das After-Work Event können ausschließlich im Online-Shop der Therme Laa erworben werden. Der Eintritt ab 17 Uhr in die Therme sowie das Wine-Tasting bis 20 Uhr sind im Ticketpreis enthalten. Für Hotelgäste besteht die Möglichkeit, das Ticket direkt an der Hotelrezeption zu buchen. Da das Ticketkontingent begrenzt ist, lohnt sich eine frühzeitige Buchung.

Weitere Informationen finden Sie online unter: www.therme-laa.at/angebote/pool-and-wine

Weitere Termine

6. Juni 2024 mit dem Weingut Hagn aus Mailberg und DJane LUCCA – Techno Light

4. Juli 2024 mit dem Weingut Hauser aus Poysdorf und DJ NIMA – House

1. August 2024 mit dem Weingut Dürnberg aus Falkenstein und DJ LUCA CARECCI – Partyhits der 80er/90er Jahre