Popfest Wien: 50 Live-Acts bei freiem Eintritt!

Auch 2024 sorgt das Popfest Wien am Karlsplatz ab 25. Juli bei freiem Eintritt für zahlreiche Neuentdeckungen und sehnsüchtig Erwartetes. Der alte Gegensatz zwischen Kommerz und Indie/Alternative hat endgültig ausgedient. Es wird auf der Veranstaltung aber auch mehr gerockt als je zuvor.

Anzeige

Die diesjährigen Programmmacher, Musikexpertin Lisa Schneider (FM4-Soundpark) und Musiker Markus Binder (Attwenger), haben für das Event die heimischen Musikszenen durchforstet: „Die heurige Ausgabe bringt einen sommerlichen Live-Querschnitt und präsentiert Stimmen und Sounds, die einen intensiven Zugang zur vorzufindenden Situation zum Ausdruck bringen. Mit der Unterstützung durch das Popfestteam haben wir ein großartiges Line-Up zusammengestellt. Come & party!“

50 Pop-Acts an vier Tagen

Das Popfest war noch nie so sehr Pop wie heuer: Von Filly über Beaks, Kin Dread, Siska und WYD bis hin zu Seebühnen-Headlinerin Verifiziert manifestiert sich der Experimentiergeist. Und wenn der Mainstream einmal so divers klingen kann wie Sharktank oder Resi Reiner, dann ist es an der Zeit, die alten Schubladen aus den Angeln zu reißen. Indessen wird 2024 auf dem Popfest auch mehr gerockt als je zuvor. Acts wie Anda Morts, Baits, Modecenter oder Topsy Turvy sind auf ihre Weise dem Punk-Ethos verpflichtet. Culk, Flirtmachine, Potato Beach und The New Mourning verkörpern unterschiedlichste Auslegungen von Gitarren-Musik aus dem erweiterten Indie-Pop-Universum. Darüber hinaus gibt es einzigartige Shows sowie die einmalige Wiederbelebung der Kultband Sluff. Schließlich weiß dieses Popfest auch noch seine eigene Geschichte zu feiern: Mit dem Nino aus Wien, Ja, Panik und Anna Mabo – allesamt Ex-Kuratoren, aber auch Künstler auf der Höhe ihrer Relevanz.

Die verschiedenen Locations

Als Herzstück und Open-Air-Aushängeschild strahlt die Seebühne im Teich vor der barocken Karlskirche. Das neue Wien Museum ist nach vierjähriger Umbaupause endlich wieder tragender Teil des Festivals. Am Campus der Technischen Universität präsentiert sich der Prechtlsaal zwischen neuem Punk und Hyperpop, der historische Kuppelsaal bringt künstlerisch radikale Positionen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Resselparks wird der Club U von Donnerstag bis Samstag erneut zur nächtlichen Popfest-Club-Location. Das traditionelle, sonntägliche Festivalfinale feiert das Popfest schließlich wieder mit drei speziellen Konzerten in der barocken Karlskirche.

Warm-Up und Rahmenprogramm

2024 ist das Jahr der großen Erfolge heimischer Popartists als Schauspieler auf der Kinoleinwand. Das Popfest Wien bringt dazu schon vor dem eigentlichen Festivalstart ein besonderes Warm-Up im Stadtkino, in Anwesenheit der Künstler Oskar Haag, Voodoo Jürgens und Anja Plaschg (Montag 22. bis Mittwoch 24.7.). Und wie jedes Jahr wird nicht nur Musik gespielt sondern auch der Diskurs darüber gepflegt: Die Popfest Talks und Workshops (Popfest Sessions in Kooperation mit mica – Music Austria) finden heuer erstmals in den Atelierräumlichkeiten des neuen Wien Museums statt.

Das ausführliche Programm finden Sie auf www.popfest.at