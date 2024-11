Pplace: Parkplatzsuche wird zum Tauschgeschäft

Ständig auf der Jagd nach einem freien Parkplatz – besonders in Wien ein häufiges Problem. Die neue App Pplace macht Schluss mit der Parkplatznot und ermöglicht es den Nutzer:innen, Stellplätze untereinander zu tauschen.

Mit der Pplace-App können öffentliche Parkplätze flexibel weitergegeben werden. Einfach das Fahrzeug registrieren und schon beginnt die Suche: Nutzer:innen erhalten eine Übersicht über freie Stellplätze im gewünschten Umkreis. Die App filtert dabei automatisch nach Größe sowie optional nach Anrainer-, Längs- oder Querparkplätzen. Der ideale Parkplatz lässt sich so schnell und unkompliziert finden.

Ein besonderes Highlight: Der Parkplatz-Anbieter sieht in der App in Echtzeit, wann der Tauschpartner ankommt – die Stellfläche wird dann für ihn freigegeben. Für den Tauschservice fällt eine Gebühr von 5 Euro an. Davon gehen 4 Euro an den Anbieter des Parkplatzes, 1 Euro bleibt beim App-Betreiber. Kurzparkgebühren sind jedoch extra zu entrichten.

Eine Idee aus der Not heraus

Die Idee hinter Pplace entstand vor einigen Jahren, als Gründer Ivo Zekic selbst oft vergeblich nach einem Parkplatz suchte. Um diese Vision zu realisieren, wurde der bekannte heimische App-Entwickler DeineSeite engagiert. „Der Grundgedanke hinter dieser Plattform ist nicht, mit dem Inserieren von Parkplätzen viel Geld zu verdienen“, meint Pplace-Gründer Ivo Zekic. Daher sei das Anbieten von Abstellflächen auf drei Stück pro Tag begrenzt: „Im Idealfall sollte man mit dem aufgebauten Guthaben wieder Parkplätze für sich selbst eintauschen.“

Rechtlich abgesichert

In puncto Rechtssicherheit ist Pplace auf der sicheren Seite: „Laut Straßenverkehrsordnung ist das Blockieren von Parkplätzen auf öffentlichen Verkehrsflächen mit Gegenständen oder mithilfe von Personen zwar verboten“, erklärt Ivo Zekic: „Aber der Tausch mit einem Fahrzeug, wenn das andere kommt, ist erlaubt.“