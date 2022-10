Zwei Premium-Häuser nahe Lobau kurzfristig beziehbar

Wiens mehrfach ausgezeichneter Premiumbauträger Glorit bietet über 100 hochwertige Projekte in den besten Lagen Wiens und im direkten Wiener Umland, alleine 70 davon in der Donaustadt. So auch in der Greinzgasse 25 im 22. Bezirk. Hier, unweit des Naturjuwels Lobau, hat Glorit ein Doppelhaus in Premium-Qualität auf Eigengrund fertiggestellt, das sich dank raffinierter Bauplanung im Alltag wie zwei Einzelhäuser anfühlt. Beim Open-House-Event am 29. und 30. Oktober können sich Interessentinnen und Interessenten vor Ort persönlich davon überzeugen und individuell beraten lassen.

Den Herbst im hochwertigen Zuhause genießen

Gemütliche Grillabende mit Freunden im Garten, Spielenachmittage mit den Kleinen im hellen, freundlichen Wohn-Ess-Bereich, ausgiebige Fitness-Workouts im großzügigen Keller – das und noch viel mehr erwartet künftige Bewohnerinnen und Bewohner in der idyllisch gelegenen Greinzgasse.

Die beiden Häuser verfügen jeweils über einen eigenen Garten mit großdimensionierter Terrasse sowie einen Pkw-Stellplatz. Große Fensterflächen bringen viel Tageslicht in die clever geschnittenen und mit exklusiven Qualitätsmarken ausgestatteten Räume. Egal ob Fitness, Hobbies oder Homeoffice – der komfortable, helle Keller bietet zusätzlichen Stauraum und Möglichkeiten zur Entfaltung.

Nachhaltig wohnen: Wärmepumpe bei allen Häusern

Ein weiteres Highlight ist das moderne Heizsystem mittels effizienter Luft-Wasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron inklusive Kühlfunktion für den Sommer. Damit sind künftige Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen und sparen neben Energiekosten auch noch CO 2 im Sinne der Umwelt.

Feierabend im Grünen

Das Doppelhaus befindet sich direkt an der Wiener Stadtgrenze. So profitiert man von der Nähe zur Natur bei einer gleichzeitig optimalen Anbindung in die Wiener Innenstadt. Ruhe und Erholung garantieren die Badeteiche in der Umgebung, der nahe gelegene Donau-Oder-Kanal sowie der Nationalpark Donau-Auen Lobau. Mit der Buslinie 98A vor der Haustüre ist man rasch bei der U2 und damit schnell mitten in der City. In der Umgebung befinden sich Supermärkte, Restaurants und Cafés, das Marchfeld Center, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Arztpraxen.

Alle Details auf einem Blick

. 4 Zimmer, 129 m² Wohnfläche

. 286 bzw. 314 m² Grundstücksfläche

. Zweigeschossig ausgebaut, Keller, Pkw-Stellplatz

. Großzügiger Garten mit Terrasse

. Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

. Heizsystem: Moderne Wärmepumpe von Stiebel Eltron

. Exklusive Ausstattung wie u.a. Villeroy & Boch und Hansgrohe, italienische Feinsteinzeug-Fliesen, Echtholzparkett der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, komfortable Hebe-Schiebe-Türen, Innentüren der Marke Kunex etc.

. Fixpreis: ab EUR 799.900 provisionsfrei direkt vom Bauträger

Noch keine Pläne für’s Wochenende?

Dann kommen Sie zum Open-House-Event und überzeugen Sie sich selbst. Ihr Berater Markus Halbauer freut sich, Sie am 29. und 30. Oktober jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr in der Greinzgasse 25 in 1220 Wien willkommen zu heißen. Treffpunkt ist in Musterhaus 1, das sogar über eine maßgefertigte bulthaup-Küche samt Miele-Geräten verfügt.

Infos unter glorit.at