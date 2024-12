Private SWIM-Coaching zu gewinnen: Bewegt ins neue Jahr

Mehr Zeit mit der Familie, gesünder ernähren, mit mehr Sport fit halten! Wer kennt sie nicht die ambitionierten Pläne und Ziele für neue Jahr?

Je realistischer und praktischer diese Ziele sind, desto eher werden sie auch umgesetzt und die Motivation bleibt auch noch im Frühjahr erhalten.

Schwimmen: Ein Sport für Körper und Geist

Es gibt vielfältige sportliche Möglichkeiten. Eine davon ist Schwimmen: ein abwechslungsreicher, eleganter Sport der Beweglichkeit, Technik, Koordination und Ausdauer kombiniert. Technisch richtiges und sportliches Schwimmen erhöht den Fun-Faktor und trägt auch zur Sicherheit bei. Die Vorteile von Schwimmen sind endlos- verbesserte Durchblutung, kräftigere Muskeln, besserer Schlaf: Diese Low-Impact-Sportart ist ein hochenergetisches Workout und großartig für Körper, Geist und Seele.

Bewegung im Wasser: Ein Jungbrunnen für das Gehirn

Bewegung im Wasser sorgt sogar für ein gesteigertes Gedächtnis und lässt langsamer altern. Der Neurobiologe Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig erklärt das damit, dass beim Schwimmen der Körper die Körpersignale besonders schnell verarbeiten muss, da im Wasser ein fester Untergrund fehlt. Die Schwimmbewegungen sind äußerst komplex und erfordern eine gute Koordination, was wiederum die Gehirnpunktion verbessert. Außerdem sorgt die erhöhte Durchblutung des Gehirns dafür, dass die Produktion des Wachstumsfaktors „Brain Derived Neurotrophic Factor“ (BDNF) angekurbelt wird. Dieses Protein schützt bestehende Nervenzellen und fördert die Neubildung von Synapsen. Laut Korte wirken diese zusätzlichen Verbindungen dem Alterungsprozess entgegen.



Wer will da nicht sofort rein ins Schwimmbecken? Dabei gilt für die meisten von uns das Motto: Gemeinsam geht es leichter!

Für alle, die die Begeisterung für das Schwimmen entdecken wollen, haben wir daher eine einmalige Gelegenheit:

Für den bewegten Start ins neue Jahr verlosen wir ein Private SWIM Coaching mit Leistungsschwimmerin, mehrfacher Masters Landes- und Staatsmeisterin und Headcoach der SWIM Sektion der DE LA SALLE Sportunion Dr. Martina Zowack im Wert von 200 Euro.

Martina Zowack | ©gCOMMspace/Christian Hofer

Dein Bewegt & Fit Private SWIM Coaching enthält:

– Eineinhalb Stunden Einzel-Coaching nach individueller Terminvereinbarung inkl. Badeeintritt

– Individuelle Schwimm-Bedarfs-Analyse

– Vorstellung der Schwimmtechniken: Brust, Rücken, Kraul und auf Wunsch Delfin.

– Individuelles Praxistraining plus Feedback & Empfehlungen

Das Coaching findet in der Wellness Oase Strebersdorf, Johannes-de-la-Salle-Gasse 12, 1210 Wien statt.

Individuell mitzubringen: Schwimmgewand, Badetuch, Badeschlapfen, Schwimmbrille/Schwimmhaube optional, Schwimmhilfen wie Bretter oder Paddels sind vorhanden.



Das Angebot gilt für eine Person. Einlösbar bis Ende März 2025, Terminvereinbarung nach Verfügbarkeit. Individuelle Anreise. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.

„Bewegt & Fit“ Sport Specials

Der DE LA SALLE – Sportunion in Strebersdorf ist es Anliegen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude an der Bewegung näher zu bringen. Wer nicht das Glück hat, dieses Private Coaching zu gewinnen, findet mit den aktuellen „Bewegt & Fit“ Sport Specials günstige Aufbau- und Erhaltungstrainings für Erwachsene und Advanced Kids, um sportlich ins neue Jahr zu starten:



1. SWIM Kids Advanced Aufbautraining für erfahrene Schwimmer ab 10 Jahren Dienstag 17-18 Uhr oder Freitag 16 –17 Uhr

Ab 10. Jan. 2025 (außer Schulferien) bis Juni 2025, bei Buchung bis 6. Jan. 272 statt 320 Euro



2. SWIM Erwachsenen Kleingruppen-Training für Erwachsene Dienstag 18-19 Uhr (max. 5 TN pro Bahn)

Ab 14. Jänner 2025 (außer Schulferien) bis Juni 2025, bei Buchung bis 6. Jan. 527 statt 620 Euro



In allen Kursen erlernt und verbessert man die Schwimmtechniken Brust, Rücken, Kraul und Delfin sowie Kopfsprünge und Tauchen.

Sobald man technisch richtig schwimmen kann, ist es schwer sich der Begeisterung für das Element Wasser und seinen eleganten, fließenden Bewegungen zu entziehen.

Mehr zu den DE LA SALLE SWIM Trainings unter www.dls-sport.at/swim