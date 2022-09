Das heiße Programm der ersten Woche auf der Kaiser Wiesn

Das Stimmungshighlight des Jahres öffnet in wenigen Tagen seine Pforten im Wiener Prater. Von 22. September bis 9. Oktober 2022 feiert Wien ganz im Zeichen von Bier, Stelzen, Brauchtum und Kultur. Die Highlights der ersten Woche und was die Besucher erwartet.

Der Countdown für das Wiesn-Spektakel läuft. In wenigen Tagen heißt es: raus aus der Alltagskleidung, rein ins Dirndl und in die Lederhosen! Am 22. September 2022 fällt der Startschuss für die Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Auf dem rund 20.000 Quadratmetern großen Areal erwarten drei Festzelte, fünf Almen und das großzügige Freiluftgelände von Österreichs größtem Oktoberfest die Festgäste. Gemeinsam mit regionalen Partnern, wie Gösser, Wiesbauer, Wojnar’s und Jö, tischen die Veranstalter ein 18-tägiges Festprogramm auf und geben den Stars der Volksmusik eine Bühne. Drei Wochen lang wird Volksmusik-, Schlager- als auch Genussfans ein reichhaltiges Unterhaltungsangebot präsentiert. Von Show-Acts, Special Events, regionalen Köstlichkeiten bis hin zu zahlreichen Fahrgeschäften hält die Kaiser Wiesn im Wiener Prater für jeden Besucher das Passende bereit. Ab Donnerstag, den 22. September 2022, feiert die Kaiser Wiesn im Wiener Prater Premiere. Bis zum 9. Oktober 2022 können sich die Besucher im Wiener Prater, täglich von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr, auf Wiesn-Stimmung pur freuen.

Das Kaiser-Wiesn-Programm der ersten Woche

Nach dem großen Auftakt am Donnerstag, stehen der Freitag und das Wochenende im Zeichen der Bundesländer Ostösterreichs und servieren am „Kaisernachmittag“ in den jeweiligen Festrzelten von Gösser, Wiesbauer und Wojnar’s stimmungsvolle Musik bevor es abends mit der „Kaisernacht“ und den Headlinern der ersten Woche weitergeht.

Der „Kaisernachmittag“ bietet den Besuchern jeden Tag, ab 12:00 Uhr, bis zum frühen Abend musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt. Resttickets für die „Kaisernächte“ ab 19:00 Uhr sind online auf kaiserwiesn.at ab 44 Euro noch verfügbar.

Für ein echtes Kulturhighlight sorgt das Programm in der Eröffnungswoche auf der „Jö Live Festbühne“, wo sich Brauchtum und Musik verbinden. Von Donnerstag bis Sonntag finden Besucher dort den festlichen und eindrucksvollen Einmarsch der Musikkapellen samt traditioneller Eröffnungszeremonie. Im Anschluss sorgt der Mostviertler „Wutzpold“ für gute Laune.

Im Gösser Zelt wird’s „steirisch guat“

Bereits seit 18 Jahren verwöhnen die „Genuss Specht Wirte“, eine Gruppe von elf Schladminger Hüttenwirten, ihre Gäste mit echten heimischen Schmankerln und fungieren als Botschafter des guten Geschmacks. Gäste dürfen sich auf regionale Köstlichkeiten wie „Steirer Kasnocken“, „resche Surschweinsstelzen“, traditionelle „Bierzelt Henn“ und andere Spezialitäten freuen, die auf einer echten Wiesn natürlich nicht fehlen dürfen. Wie der Namen schon erahnen lässt, erwartet die Kaiser-Wiesn-Besucher im „Gösser Festzelt“ neben den kulinarischen Highlights flüssiges Gold von der steirischen Brauerei Gösser.

Die Programmpunkte im Überblick:

Eröffnungstag – 22. September 2022: Den musikalischen Auftakt macht am Vormittag, von 12:00 bis 14:40 Uhr, der Gösser Musikverein, ab 14:45 Uhr geht es weiter mit der Volksmusikgruppe „Die Edlseer“ aus Birkfeld. Für „echtes Lebensg’fühl“ und feinste Partystimmung sorgen am Abend im Rahmen der „Kaisernacht“, ab 19:30 Uhr, „Die Lauser“.

Freitag, 23. September 2022: Von 12:00 bis 14:40 Uhr spielt die „Postmusik“ bevor ab 14:45 Uhr „Die Hafendorfer“ für fetzige Stimmung sorgen. Die „Kaisernacht“ rocken ab 19:30 Uhr die „Dirndl Rocker“.

Samstag, 24. September 2022: Den Auftakt am Samstag macht von 12:00 bis 14:40 Uhr der Musikverein Kirchberg am Wechsel, ab 14:45 Uhr gibt’s zünftige Oberkrainer oder Hits aus den aktuellen Charts von „Die Ötscherbären“. Samstagabend heizen die „Dirndl Rocker“ den Festbesuchern ein weiteres Mal ein und sorgen mit ihrem Temperament für ausgelassene Stimmung.

Sonntag, 25. September 2022: Für den zünftigen Wochenendausklang am Sonntag spielt von 12:00 Uhr bis 14:40 der Musikverein Jois und ab 14:45 Uhr der „Stodertaler Gaudiexpress“.

Wiesn-Stimmung im „Wiesbauer Zelt“

Das familienfreundliche „Wiesbauer Festzelt“ verspricht einzigartige Stimmung bei bestem Geschmack – ebenfalls von den „Genuss-Specht-Wirten“ – inklusive Sonnenterrasse mit Blick auf’s Riesenrad. Bei Live-Musik der Rotzlöffl oder Mybock und einem guten Maß Bier bleibt im „Wiesbauer Festzelt“ garantiert niemand auf den Bänken sitzen.

Die Programmpunkte im Überblick:

Eröffnungstag – 22. September 2022: Ab 12:00 Uhr eröffnet die „Polizeimusik Wien“, Europas ältestes Polizeiorchester das „Wiesbauer Zelt“, bevor ab 15:00 Uhr „Die Hafendorfer“ den Ton angeben. Für kaiserliche Unterhaltung ab 19:45 Uhr sorgen „Die Draufgänger“, eine österreichische Cover-Band des Schlagers und der Volksmusik aus der Südoststeiermark.

Freitag, 23. September 2022: Ab 12:00 Uhr gibt es Böhmisch-Mährische Blasmusik von der „Leithaberger Blechmusi“, ab 15:00 heizt die burgenländische Band „Bärenstark“ den Wiesn-Gästen ein. Die „Kaisernacht“ rockt ab 19:45 Uhr die Partyband aus Südtirol „Volxrock“.

Samstag, 24. September 2022: Den Auftakt zum gemütlichen Schunkeln macht ab 12:00 Uhr die „Stadtkapelle Pöchlarn“, bevor es ab 15:00 Uhr mit „Die jungen Fetzer“ stimmungsvoll weitergeht. Wer „Volxrock“ in der „Kaisernacht“ zuvor verpasst oder gar noch nicht genug von ihnen hat, hat am Samstagabend ein weiteres Mal die Chance, die Band live und hautnah zu erleben und zu ihrem Sound abzurocken.

Sonntag, 25. September 2022: Für den feierlichen Wochenendausklang am Sonntag sorgen ab 12:00 Uhr „Innkreis Buam“ mit Oberkrainer bis Austropop-Musik und ab 15:00 Uhr heizt die Partyband „VöcklaBLECH“ den Zeltgästen noch einmal richtig ein.

„G’sellig beinander“ im „Wojnar‘s Zelt“

Unter dem Slogan „G‘selligkeit fest im Blick“ verwöhnen die Gastro-Profis von „Festblick“ die Wiesn-Besucher im „Wojnar´s Festzelt“ mit köstlichen Speisen, wie dem „Schmankerl Riesenpfandl“, und erfrischenden Getränken. Mit stimmungsvoller Volksmusik von der „Mountain Crew“ oder den „Draufgängern“ werden hier einzigartige „Kaiser Wiesn“-Stunden mit Familie und Freunden erlebt.

Die Programmpunkte im Überblick:

Eröffnungstag – 22. September 2022: Die Bühne eröffnet, ab 12:00 Uhr, die volkstümliche Musikgruppe „Die Alpenoberkrainer“ aus Slowenien. Weiter geht’s ab 15:00 Uhr mit „Die jungen Zillertaler“. Bekannt als die fünf „Beach-Boys in Lederhosen sorgt die „Mountain Crew“ ab 19:45 Uhr im Rahmen der „Kaisernacht“ für garantierte Partystimmung.

Freitag, 23. September 2022: Den „Kaisernachmittag“ läuten ab 12:00 Uhr die Stimmungsgaranten „Sunnseitn“ ein, bevor ab 15:00 Uhr „Die Eiersparer“ den Ton angeben. Für ausgelassene Partystimmung zum zweiten Mal infolge sorgen ab 19:45 Uhr wieder die Headliner die „Mountain Crew“.

Samstag, 24. September 2022: Die Blasmusikparty ab 12:00 Uhr liefern „Die MarchViertler“, ab 15:00 Uhr sorgen „Cäptn Klug & Die Zwergsteirer“ für ein unvergessliches Musikerlebnis und ausgelassene Stimmung. Wer die Headliner des Abends kennt, weiß: Mit der jungen Band aus Kärnten bleibt die Ordnung draußen. Denn „Chaos“ lässt für gute Stimmung keinen Partyhit aus.

Sonntag, 25. September 2022: Gute Stimmung zum Wochenendausklang beschert ab 12:00 Uhr die „Bergkapelle Rosenthal“, bevor es ein zweites Mal für „Cäptn Klug & Die Zwergsteirer“ auf die Bühne geht und sie dem Publikum noch einmal richtig einheizen.

Vollständiges Programm sowie Resttickets online auf kaiserwiesn.at

Gruppen ab 32 Personen können in den Genuss einer privaten Loge inklusive kaiserlicher Wiesn-Stimmung kommen. Weitere Informationen und Tickets auf kaiserwiesn.at