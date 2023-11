Charity-Punschtrinken im Haus Gustav Klimt

In der festlichen Vorweihnachtszeit öffnet das Pensionistenwohnhaus Gustav Klimt in der Felbigergasse 81, in Penzing seine Türen und lädt alle aus der Nachbarschaft herzlich ein.

Am Donnerstag, den 30. November, und am Freitag, den 1. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr, erwartet die Besucher eine warme Atmosphäre und die Gelegenheit, sich gemeinsam auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Egal ob Jung oder Alt, jeder ist eingeladen, sich bei einem wärmenden Punsch aufzuwärmen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Der Duft von würzigen Gewürzen und frischen Früchten wird die Sinne beleben und eine festliche Stimmung verbreiten.

Höhepunkt ist die Adventkranzweihe, die einen traditionellen und feierlichen Auftakt zur Adventszeit darstellt. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich dem Zauber des Advents hinzugeben und den gesegneten Kranz in ihrer eigenen häuslichen Umgebung aufzustellen.

Die Veranstaltung ist nicht nur eine Gelegenheit, sich zu amüsieren, sondern auch eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Die Teilnahme ist gegen eine freiwillige Spende möglich, die einem wohltätigen Zweck zugutekommt.

Zusätzlich zu den köstlichen Getränken und der feierlichen Atmosphäre werden auch Snacks angeboten, um den Gaumen der Gäste zu verwöhnen.