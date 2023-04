Puppe, jetzt bleib doch stehen!

Das Thema Gewalt gegen Frauen in Form von sexuellen Übergriffen oder Handgreiflichkeiten verliert leider nicht an Brisanz. Unter dem Motto „Fuck Fear“ bietet das „DasDojo“ am 15. April einen exklusiven Selbstverteidigungs-Workshop an – für Girls & Women only!

Michael und Thanassi haben sich beide der Kampfkunst verschrieben und unterrichten in ihrem Studio „DasDojo“, in der Himmelstraße 21 in Döbling, Interessierte in Goju Karate und Krav Maga. Krav Maga ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, das sich vor allem durch seine Einfachheit und schnelle Erlernbarkeit auszeichnet. Also die ideale Technik, um sich auf unerwartete oder brenzlige Situationen vorzubereiten.

Workshop nur für Frauen

Speziell Frauen finden sich oftmals in einer unangenehmen Lage wieder – werden nachts alleine auf dem Heimweg verfolgt oder bedrängt. Durch das Krav Maga-Training kann man nicht nur seine körperlichen Fertigkeiten und Reaktionen optimieren, sondern man stärkt auch sein Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen.

Im Workshop „Fuck Fear“ für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren werden genau diese Fähigkeiten weitergegeben. Neben mentalem Training – weil Selbstverteidigung beginnt im Kopf – erlernen die Teilnehmerinnen effektive Techniken, um für jeden Angriff und Übergriff gewappnet zu sein.

Termin: Sa., 15. April 2023

Dauer: 14–18 Uhr

Kosten: 80 Euro

Weitere Infos & Anmeldung auf dasdojo.at