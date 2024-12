Puppenspiel im Lilarium entführt in weihnachtlichen Winterwald

Mit „Weihnacht im Winterwald“ nach dem gleichnamigen Buch von Friedl Hofbauer bringt das Lilarium ein bezauberndes Puppenspiel auf die Bühne, das Kindern ab 3 Jahren die Zeit bis zur Bescherung verkürzt. Zu sehen bis 24. Dezember 2024!

Wie kommt ein roter Wollpullover mitten in den schneeweißen Winterwald? Ganz einfach, der eisige Wind hat ihn dem Förster vom Balkon stibitzt und hierher geweht. Die fröstelnde Waldmaus freut sich über so ein schickes Pulloverhaus und huscht flott hinein. Doch auch das Eichhörnchen, der Hase, die Katze, das Wildschwein und der Bär suchen einen warmen Unterschlupf und wollen mit hinein. Wie sollen bloß alle Tiere zugleich in einen einzigen Pullover passen?

Der Zauber von Weihnachten

Nun, in der Weihnachtsnacht ist alles möglich! Da schließen sogar Katz und Maus Pulloverfrieden und alle Tiere kuscheln sich ganz dicht aneinander, damit vor der großen Waldweihnachtsfeier niemand frieren muss. Das Stück „Weihnacht im Winterwald“ zeigt einmal mehr, was zur Zeit des schönsten Festes des Jahres wirklich wichtig ist. Nämlich Zusammenhalt, Empathie, Solidarität, Gemeinschaft und (Menschen)Liebe. Fröhliche Weihnachten!

Puppen/Bühne: Traude Kossatz; Bühnenwerkstatt: Sabine Geisler, Andrea Gergely, Marie Rosen; Figurenspiel: Paula Belická, Carlos Delgado-Betancourt, Silence Conrad, Jo Demian Proksch, Evgenia Stavropoulou-Traska; Licht: Rasha Ahmad; Stimmen: Cordula Bösze, Andy Hallwaxx, Susanne Holl, Götz Kauffmann, Elisabeth Prohaska; Komposition: Fritz Keil; Musik: Maria Fro

Termine bis 24. Dezember 2024

Lilarium, Göllnergasse 8, 1030 Wien

Tickets: www.lilarum.at