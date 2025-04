Das Theater Frischluft macht die Beserlparks zur Bühne

Das Theater Frischluft macht sich erneut auf in die Wiener Parkanlagen. Das erfolgreiche Konzept „Beserlparktheater“ geht in seine sechste Saison. Bespielt werden Parks in beinahe allen Wiener Bezirken, gefördert von der Stadt Wien.

“Frischluft – Verein zur Förderung für Theater als Basiskultur“ wurde von Barbara Salcher und Ella Necker gegründet. “Wir spielen gerne in kleinsten Räumen als auch auf den großen Bühnen. In Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Parkanlagen, Hinterhöfen und glamourösen bis einfachen Bretterböden.”, so die beiden Schauspielerinnen aus Leidenschaft.

Eine Besonderheit ist das Beserlpark-Theater. Das Theater Frischluft baut sein einfaches Bühnenbild mitten auf der Parkwiese auf, hängt bunte Kostüme an die Garderobenhaken und lädt die Parkbesucher zur Vorstellung ein. “Wir glauben an die Kraft des Theaters und dass es Menschen verzaubern kann. Deshalb wollen wir es aus dem Bühnenraum hinaus in die ganze Stadt bringen.” So auch heuer wieder.

Ein Stück übers Herz

Ab Mitte April bis Anfang Juni 2025 ist das Theater Frischluft erneut mit seinem legendären Beserlparktheater-Projekt unterwegs. Das aktuelle Stück trägt den Titel „Die Herzköniginnen“. Die Geschichte spielt im Königreich Herzland, einem winzigen Reich, das von den beiden Königinnen Herzelinde und Herzeleide regiert wird. Mit Charme und Glamour herrschen sie über ihr winziges Land. Doch hinter den prächtigen Fassaden des Schlosses brodelt es. Ihre Herzen geraten ins Wanken. Und so geht ein Riss durch das zarte Band, das die Königinnen miteinander verbindet. Im Büro für Herzensangelegenheiten in den Wiener Parks, einer Anlaufstelle für alle, deren Herzen aus der Balance geraten sind, gibt es immer eine Lösung. Hier kümmern sich Jenny und Jonny Heart um die Herzen der Wiener:innen. Mit ihrem Wissen helfen sie auch den Königinnen, ihre Herzen wieder in den Griff zu bekommen.

“Das Theater öffnet einen utopischen Ort, wo alles möglich ist. Und das kann auch eine Wirkung auf unseren Alltag haben“. erklärt Ella Necker, Gründungsmitglied von Theater Frischluft. „Wir wollen das Theater rausholen aus den Elfenbeintürmen. Wir spielen für alle“, ergänzt Kollegin Barbara Salcher.

Das Beserlparktheater ist gratis für alle Wiener. Einfach kommen! Bei fast jedem Wetter finden die Aufführungen statt. Mögliche Verschiebungen werden auf der Homepage und auf Facebook bekannt gegeben.

Alle Termine unter: www.theater.frischluft.at