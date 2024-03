Radeln und Rollern – so geht es sicher in die Schule

Das WiG-Projekt „Radeln und Rollern“ unterstützt Jugendliche und deren Bezugspersonen bei gesunder Bewegung und aktivem Schulweg mit Fahrrad und Roller.

Vor vier Jahren startete die Wiener Gesundheitsförderung – WiG das Projekt „Radeln und Rollern“, welches aufgrund großer Beliebtheit weitergeführt wird. Das für gesunde Bewegung, einen aktiven Schulweg sowie bewegte Freizeitwege stehende Angebot startete zunächst an zwei Wiener Mittelschulen und zwei Schulen der AHS Unterstufe. Jetzt werden die Radeln und Rollern-Aktivitäten in Schulen, Jugendeinrichtungen und im öffentlichen Raum in den fünf Wiener Bezirken Margareten, Favoriten, Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus und Donaustadt umgesetzt.

„Uns ist wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche gesund bewegen. Dabei setzen wir mit dem Projekt `Radeln und Rollern´ beim Schulweg sowie bei Freizeitwegen an. So soll die tägliche Bewegung der Kinder und Jugendlichen gefördert und ihre Fähigkeit, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden, gestärkt werden“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG und hebt als das Besondere an diesem Konzept hervor, dass dabei auch die Familien sowie das Lehr- und Betreuungspersonal einbezogen werden.

Gesund und sicher mobil sein

Das Projekt „Radeln und Rollern“ bietet neben Rad- und Rollerkursen für Schulklassen auch Radworkshops für Familien an, mit dem Ziel, gemeinsam nicht nur die besten Schul- und Freizeitwege zu identifizieren, sondern auch auf speziell herausfordernde Merkmale und Situationen hinzuweisen oder alternative Wege zu suchen. Dazu kommen diesjährig erstmals Webinare, Bezirksworkshops, Workshops für Pädagogen und für Jugendliche in außerschulischen Jugendeinrichtungen. Dabei werden der Bezirk bzw. das Grätzel erkundet und gleichzeitig die Sozial- und Bewegungskompetenz gefördert.

Details und Informationen zur Anmeldung gibt es hier: www.wig.or.at/RadelnRollern