Rahlgasse gestalten: Parkplätze oder gemütliche Sitze

Wie können unterschiedliche Interessen bei der Gestaltung des öffentlichen Raums berücksichtigt werden? Die Kulturinitiative space and place lädt im Oktober zur Mitgestaltung der Rahlgasse ein und bietet zahlreiche Aktivitäten an, die eine gemeinsame Nutzung und Diskussion fördern.

Im Mittelpunkt der Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der Rahlgasse steht die Frage, wie Menschen mit verschiedenen Interessen gemeinsam eine Straße gestalten und nutzen können. space and place befasst sich seit 2023 im Rahmen des EU-Forschungsprojekts StreetForum mit der Ausverhandlung des öffentlichen Raums Wohnstraße. Dabei werden künstlerisch-kreative Tools eingesetzt, um die Wünsche einer breiten Gruppe zu berücksichtigen. Während manche sich gemütliche Sitzgelegenheiten wünschen, fordern andere öffentliche Fahrradpumpen oder mehr Parkplätze.

Vielfältige Aktivitäten im Oktober

Im Oktober wird die Rahlgasse zum Schauplatz vielfältiger Aktivitäten. So zieht beispielsweise die Kunstinstallation „cariage“ von Parklücke zu Parklücke und lädt dazu ein, die Straße einmal anders wahrzunehmen. Beim „Keep the Balance OPEN AIR“ diskutieren die Mitspielerinnen Änderungswünsche für die Rahlgasse und müssen dabei das Spielbrett in Balance halten. Auch die Ausstellung „STADTpläne“ verwandelt den öffentlichen Raum in eine Galerie. Die Lehrerinnen des Gymnasiums Rahlgasse beteiligen sich an den zwei #wohnstrassenleben-Veranstaltungen und nutzen die Gelegenheit für sportliche Aktivitäten mit anderen Wohnstraßen-Nutzer*innen.

Highlights der Veranstaltungen:

#wohnstrassenleben auf der Rahlgasse

Freitag, 11. und 18. Oktober, 12-16 Uhr

Wohnstraßenaktivitäten mit space and place & Kooperationspartner*innen

Montag, 14. Oktober

Dienstag, 15. Oktober

Donnerstag, 17. Oktober

Für weitere Details zu den Aktivitäten in der Rahlgasse besuchen Sie bitte: spaceandplace.at/termine.