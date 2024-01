Rapid-Jubiläum: Ein Trikot lebt die Tradition!

Rapid hat Grund zur Freude! Die Grün-Weißen, die nach wie vor auf eine riesige Fan-Menge blicken können, feiern heuer ihr 125-jähriges Jubiläum. Dafür werden genau 1.899 limitierte Sonder-Jubiläumstrikots aufgelegt. Legendär.

Die grün-weißen Helden der Vergangenheit Jozef Valachovič, Roman Pivarník, Marcus Pürk, Marek Kincl (Bild oben) sowie Branko Milanovic und Michael Konsel (Bild unten) haben das Jubiläumstrikot mit dem Original-Logo in den Gründungsfarben Blau und Rot schon probiert. Und sind begeistert. Gemeinsam mit Ausrüster PUMA und 11teamsports erinnert Rapid an seine Wurzeln in der Arbeiterschaft, da die beiden Farben 1897 aus dem Logo der Hutfabrik Böhm entnommen wurden. Dort waren die ersten Spieler des I. Wiener Arbeiter Fußball-Clubs, dem Vorgängerverein des SK Rapid, berufstätig, ehe am 8. Jänner 1899 auf Antrag des jüdischen Sekretärs Wilhelm Goldschmidt die Umbenennung erfolgte.

Einst und jetzt

Eine große Geschichte, die Rapid umfängt. Immer noch. Das Jubiläumstrikot ist in eine blaue und eine rote Hälfte geteilt und mit einer edlen Knopfleiste versehen. Eine derartige Variante trugen die Hütteldorfer auf dem ersten bekannten Mannschaftsfoto aus dem Jahr 1902. Bis 1906 waren die Vereinsfarben von Rapid ja Blau und Rot, ehe der Wechsel auf Grün und Weiß erfolgte. Getragen wird das Jubiläumstrikot im Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten im Allianz-Stadion.

Der leiwandste Klub

Begeistert von der großen Geschichte seiner Rapid ist auch Geschäftsführer Steffen Hofmann: „Das 125-jährige Jubiläum des leiwandsten Klubs wollten wir mit einem ganz besonderen PUMA-Trikot feiern. Ohne einem starken Fundament aus der Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Daher erinnern wir mit diesem edlen Stück Stoff an unsere Wurzeln in der Arbeiterschaft und stellen unsere Gründungsfarben sowie das adaptierte Gründungswappen in den Vordergrund.“

Gründungswappen original

Wobei das Gründungswappen in überarbeiteter Form erstmals in der Vereinsgeschichte zu sehen ist. Noch ein Novum. Dazu Rapideum-Leiter Julian Schneps: „Schon zum 120-jährigen Jubiläum wurde die Richtigkeit des Gründungswappens im Rahmen einer Sonderausstellung thematisiert. Das haben wir zum Anlass genommen, dieses Wappen zu korrigieren und bestmöglich an das Original von damals anzupassen.“ Das Shirt gibt es nach der Präsentation am Geburtstagsabend nur online unter http://rapidshop.at.

Bilder: SK Rapid/Red Ring Shots