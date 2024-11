2:0-Sieg! Rapid ist zurück in Europacup-Gruppenphase

Rapid hat den Millionen-Jackpot geknackt! In der dritten Quali-Runde der Europa-League siegten die Hütteldorfer mit 2:0. Gesamtscore 3:0.

Das Rückspiel war eindeutig: Rapid war klar überlegen, spielte mehrere Chancen heraus und hätte sich eigentlich früher belohnen müssen. So fiel die Entscheidung erst in der Endphase durch Tore von Seidl (77. Minute) und Lang (87.). Und die 22.000 im Stadion waren kaum mehr zu halten.

Mindestens drei Millionen

Rapid ist damit fix für die Gruppenphase der Conference-League qualifiziert. Der Sieg wird also einige Millionen in die Kassa spülen. Startgelder sind in der Euro-League 3,6 Millionen, in der Conference-League knapp 3 Millionen, dazu gibt es jeweils Punkte- und Aufstiegsprämien. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ist man schnell bei 6 Millionen Euro.

Rapid hat alle Chancen

Die Mannschaft hat den Wunsch von Trainer Robert Klauß beherzigt: “Wir wollen diesen Abend genießen und sind voller Vorfreude! Wir spielen als würde es 0:0 stehen.” So ist der fulminante 2:0-Sieg gelungen. Nächsten Donnerstag geht es im Play-Off der Euro-League auswärts nach Portugal zu Sporting Braga.

So wollen die Fans Burgstaller & Grgic jubeln sehen. Niklas Hedl (unten) hat seinen Kasten sauber gehalten (Bilder: Schatzer).