Rapid und Austria: Das sagen die Präsidenten!

Die beiden großen Wiener Fußball-Vereine mischen vorne mit! Seit langem ersehnt, trotzdem für viele überraschend. Wie geht es nach der Winterpause weiter? Die Präsidenten Wrabetz und Gollowitzer wagen den Ausblick!

Es war eine spannende und sehr gut besuchte Veranstaltung des Club Cuvee am 9. Jänner. Manager Ralph Vallon hatte geladen – und die bekannten Präsidenten von Rapid und Austria, Alexander Wrabetz und Kurt Gollowitzer, stellten sich den Fragen. Das Schönste zuerst: Bis auf schnippische Scherze war das Klima gut und konstruktiv. Böse Worte blieben aus.

Wrabetz ist sehr zuversichtlich

Der grün-weiße Präsident gab zu, “dass es Probleme mit 150 bis 200 Fans gibt. Sonst passt es im Block West mit fast 10.000 Besuchern gut – so ist Rechtsextremismus für uns längst kein Thema mehr”. Und an den “kleineren Problemen” werde gearbeitet, so Wrabetz. Zum Sportlichen betonte er: “Wir gehen den Weg mit Mecki Katzer und Trainer Klauss weiter, haben eine gute Ausgangslage für das Frühjahr.” Die Chancen in der Meistergruppe seien intakt, zumal “Salzburg schwächelt und Sturm vor einem Umbruch steht”.

Gollowitzer beschwört das Team

Ein wenig zurückhaltender zeigte sich Austria-Präsident Kurt Gollowitzer. “Niemand hätte uns so einen Lauf zugetraut. Wir haben einen jungen Trainer und junge Spieler – und die ersten Matches waren gleich schlecht. Aber wir haben durchgehalten, so ist ein richtiges Team entstanden.” Es müssten nicht immer Topkicker (“Messis und Ronaldos”) im Kader stehen, wichtig sei die Teamleistung. Als Ziel fürs Frühjahr gibt er die internationale Gruppenphase aus.

Stärke der Wiener Teams

Am Ende gab es von beiden Präsidenten bemerkenswerte Worte des guten Einvernehmens. Wobei Wrabetz meinte: “Ich finde es gut und wichtig, dass es zwei starke Vereine in Wien gibt.” Hoffentlich bleibt das auch im Frühjahr so …

Ralph Vallon moderierte den Präsidenten-Gipfel im Club Cuvee mit Alexander Wrabetz (Rapid, links) und Kurt Gollowitzer (Austria).