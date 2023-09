Rathaus-Fassade erstrahlt in neuem Glanz

Nach der Runderneuerung sieht man dem 1883 erbauten Rathaus sein fortgeschrittenes Alter nicht mehr an. Eines der bedeutendsten Bauten der Ringstraße erstrahlt jetzt somit wieder in neuem Glanz. 2012 wurde mit der aufwändigen Sanierung begonnen, der 10. Bauabschnitt und damit die letzten Arbeiten an der Natursteinfassade wurden soeben abgeschlossen.

Bei keinem anderen der großen Ringstraßenbauten wurde so viel Naturstein verwendet. „Eindrucksvoll ist, dass diese besonders anspruchsvolle Sanierung im Zeit- und Kostenplan abgewickelt wurde. Zugleich geht das Rathaus als Vorzeigebeispiel der Wiener Sonnenstromoffensive voran – etwa mit der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach“, zeigt sich Bürgermeister Michael Ludwig begeistert. „Die sanierte Fassade verleiht dem Rathaus als einem Wahrzeichen unserer Stadt einen besonderen Glanz“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Elf Bauabschnitte von 2012 bis 2024

Die Arbeiten am Rathaus wurden bzw. werden in elf Bauabschnitten ausgeführt und die einzelnen Bauabschnitte umfassen durchschnittlich 3.200 m² Fassadenfläche. Mit dem 10. Bauabschnitt wurden sowohl die Fassadensanierungen als auch die Erneuerung der Festbeleuchtung abgeschlossen. Mit dem 11. und damit letzten Bauabschnitt startet planmäßig im Herbst auf der Rathausplatzseite die Sanierung der Freitreppe, welche bis 2024 fertiggestellt sein soll.

Daten und Fakten zum Rathaus

Das Wiener Rathaus wurde von 1872 bis 1883 im Stil der Neugotik erbaut (Architekt: Friedrich von Schmidt). Die gesamte Natursteinfassadenfläche umfasst rund 40.000 Quadratmeter. Für die Fassaden wurden bei der Errichtung 30.000 Kubikmeter Quaderstein und 10.000 Kubikmeter Bruchstein eingesetzt. Die Höhe des Hauptturmes beträgt 97,9 Meter, mit Rathausmann sind es 103,3 Meter. Die Höhe der vier Seitentürme beträgt 65 Meter.