Rathaus im Zeichen sexueller Gesundheit für Jugendliche

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG informierte bei einem interaktivem Event-Tag im Rathaus mehr als 650 Jugendliche über sexuelle Gesundheit und Gesundheitskompetenz.

Unter dem Titel „Sex in the City-Hall“ wurde ein Tag rund um den Themenkreis „sexuelle Gesundheit“ veranstaltet. Für Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ist klar: „Gerade wenn es darum geht, ist das Zusammenspiel zwischen körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden besonders wichtig. Deshalb haben wir die WiG damit beauftragt, gute Angebote zur Verfügung zu stellen, denn Erwachsen werden ist schwer genug und wir sollten Jugendliche dabei unterstützen.“ Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG, hebt das Bemühen hervor, so vielen Jugendlichen wie möglich das Thema näher zu bringen. „Mit `Sex in the City-Hall´ haben Jugendliche ein informatives, vielfältiges und interaktives Programm erlebt und Gesundheit nicht als trockenes Thema wahrgenommen, sondern als etwas, was zum Leben gehört und auch Spaß machen kann“, so Dennis Beck.

Informationen von Experten

Die Veranstaltung für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren teilte sich in vier Bereiche mit interaktiven und bunten Angeboten. Die Jungen Menschen konnten sich über Geschlechter-Identitäten, Rollenbilder, Verhütung, Safer Sex, Sexting, Pornografie und vieles mehr informieren, ganz nach dem Motto „Was du schon immer wissen wolltest und dich noch nie zu fragen wagtest“. Auch medizinische und rechtliche Fragen kamen nicht zu kurz. Dabei wurde auf qualitätsgesicherte Informationenen durch Experten gesetzt: Aids Hilfe Wien, Erdbeerwoche, Essstörungshotline, Hebammenzentrum, Institut für Sexualpädagogik, ÖGF-First Love Mobil, Autonome Österreichische Frauenhäuser, Antidiskriminierungsstelle und viele weitere Organisationen waren vor Ort vertreten. Stationenbetrieb, Workshopbereich, Bühne mit Vorträgen und Bodypercussion: Das Programm war so vielfältig und gefiel den Jugendlichen so gut, dass sie „Sex in the City-Hall“ als „coolsten Schultag“ bezeichneten.

Und es geht weiter – „Sex in the City“ im Herbst

Seit 2020 bietet die WiG ein kostenloses Workshop-Programm an, das von allen öffentlichen Schulen für die Klassen der Sekundarstufen kostenlos gebucht werden kann. Diese Möglichkeit wird auch begeistert angenommen, wie die Zahlen beweisen: im vergangenen Schuljahr wurden über 210 Workshops gebucht und damit weit über 3.000 Jugendliche erreicht. Und im Herbst 2023 geht es mit „Sex in the City“ weiter.

Informationen dazu unter: Sex in the City