Rauchen verboten: Ohne Rauch geht’s besser

Seit 1. November 2019 ist das Rauchverbot in der Stadt verschärft. So ist die gesamte Gastronomie im Innenbereich rauchfrei. Das gilt aber nicht in Schanigärten, auf Terrassen und anderen Freiflächen.

Generell ist auf vielen öffent­lichen ­Flächen das Tschicken kein großes Problem – wenn auch nicht gerne gesehen. Auf Kinderspielplätzen geht es gar nicht – dort ist das Rauchen laut Grünanlagenverordnung (§ 10) der Stadt sogar verboten. Und strafbar – wenn es auch praktisch nie ­exekutiert wird. Unangenehm ist es für Kinder natürlich schon – und auch nicht augenzwinkernd ­hinnehmbar.

Kreative Schilder

An die Vernunft der Erwachsenen appellieren jetzt Penzinger Kinder im Matzner-Park. Die Viertklässler der Märzstraße haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und bunte Schilder bemalt, mit denen sie an das Rauchverbot auf Spielplätzen erinnern. Bezirks-SPÖ und -Grüne haben die Aktion tat­kräftig unterstützt – denn ohne Rauch geht’s besser …