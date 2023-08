Raus aus dem Asphalt: Wiens klimafitte Straßen

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden Wiens Plätze und Straßen derzeit begrünt, entsiegelt und gekühlt – für eine klimafitte Zukunft! Wir stellen Ihnen in den nächsten Wochen eine Auswahl an bereits umgesetzten Projekten vor.

Der kultige Praterstern im neuen Look

Er gilt als einer der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt – und zeigt sich seit letztem Herbst in komplett neuer Aufmachung: Am Praterstern wurde der Grünraum auf 8000 Quadratmetern verdoppelt und dabei 56 neue Bäume gepflanzt – viele davon sind sogenannte XL-Bäume mit großen, schattenspendenden Baumkronen. Ein 1400 Quadratmeter großer Gräserring mit Lavendel und Sonnenhut bringt außerdem Farbe ins Alltagsgrau. Und das riesige Wasserspiel sorgt an heißen Tagen für angenehme Abkühlung – kühlende Wasserstrahler, Sprinkler und Vernebler wechseln sich ab. Wer gemütlich auf dem neugestalteten Platz verweilen möchte, nimmt auf den modernen Sitzgelegenheiten Platz.

Wien zu Fuß

Wiens neu gestaltete Plätze lassen sich gut zu Fuß entdecken. Für die zurückgelegten Schritte erhalten Nutzer*innen der Wien-zu-Fuß- App monatlich ein kleines Geschenk.

Alle Infos auf: www.wienzufuss.at