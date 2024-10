Rekordjahr für den Nordic Walking Day der Senioren!

Am 1. Oktober wurde der Monat der Senior*innen mit einem sportlichen Höhepunkt eröffnet: dem sechsten Nordic Walking Day der Pensionist*innenklubs der Stadt Wien.

Dieses Jahr verwandelte sich die Prater Hauptallee erneut in eine lebhafte Laufstrecke, die rund 650 sportliche Senior*innen im Alter von 60 bis über 90 Jahren anlockte. Mit insgesamt 900 Besucher*innen, inklusive Familien und Freunde, erreichte das Event eine neue Rekordbeteiligung.

Nordic Walking für Best-Ager: Rekorde und beeindruckende Leistungen

Der Senior*innen Nordic Walking Day, der bereits zum sechsten Mal stattfand, stellte alle bisherigen Rekorde in den Schatten. Die Teilnehmer*innen absolvierten die Strecke in vier unterschiedlichen Kategorien und zeigten dabei beachtliche Leistungen. Besonders bemerkenswert war Karoline Neumann, die mit ihren 96 Jahren an der 5 km langen Strecke teilnahm. Sie betonte die Bedeutung von Bewegung in ihrem Alltag: „Ausreichend Bewegung zu machen ist gesund und gehört für mich einfach zu meiner täglichen Routine. In Rahmen einer so tollen Veranstaltung und in so netter Gesellschaft macht es mir natürlich noch mehr Spaß!“

Kooperation und Ehrengäste: Breite Unterstützung für die Veranstaltung

Die Veranstaltung erhielt auch dieses Jahr die Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner*innen. So waren der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ), die Wiener Volkshochschulen (VHS), die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) sowie der Fonds Soziale Wien (FSW) als wichtige Partnerinnen beteiligt. Zu den Ehrengästen zählten prominente Vertreter*innen der Stadt Wien wie die Senior*innenbeauftragte Sabine Hofer-Gruber und die Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (Leopoldstadt) und Ernst Nevrivy (Donaustadt).

Rahmenprogramm: Bewegung, Musik und gute Laune

Das bunte Rahmenprogramm, das den Nordic Walking Day begleitete, sorgte für reichlich Spaß und Bewegung bereits vor dem eigentlichen Startschuss. Die ehrenamtliche Trainerin Helga Robnik bot ein dynamisches Aufwärmprogramm an, das alle Teilnehmer*innen auf den Lauf einstimmte. Mit lateinamerikanischen Rhythmen brachten die beliebten Tanztrainer Yuri, Freddy und Victor zusätzlich Stimmung in die Menge. Entlang der Laufstrecke wurden die Walker*innen von Trommelrhythmen der „Trommelbewegung“ begleitet, die für ein gleichmäßiges, motivierendes Walktempo sorgte.

Feierlicher Abschluss mit Siegerehrung und geselligem Ausklang

Nach dem sportlichen Teil fand im OBI-Zelt auf der Kaiserwiese die feierliche Siegerehrung statt. Die Senior*innen wurden mit Medaillen und Urkunden für ihre beeindruckenden Leistungen ausgezeichnet. Die Siegerehrung bot den Teilnehmer*innen eine Plattform, ihre sportlichen Erfolge zu feiern, bevor der Nachmittag bei Musik, Tanz und herzhaften Schmankerln in gemütlicher Atmosphäre ausklang.