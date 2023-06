Rekordversuch: Kick für Kick von Wien direkt nach Berlin

Ende Juni 1893 machten sich 144 Radfahrer auf den Weg von Wien nach Berlin. Dies war die legendäre Distanzradfahrt. Der Sieger Josef Fischer benötigte für die 582,5 km sensationelle 31 Stunden und 22,4 Sekunden. 130 Jahre später folgen eine Tretrollerfahrerin und acht Tretrollerfahrer den Spuren dieser Fahrradpioniere.

Ziel ist es, innerhalb 50 Stunden zu finishen. Im Starterfeld finden sich Top-Leute des Tretrollersports, beispielsweise der frischgebackene Deutsche Meister Andreas Böhm. Wenn alles optimal läuft, könnte erstmals ein Tretrollerfahrer die magische 31-Stunden-Marke unterbieten. Organisator dieser Non-Stop-Wettfahrt vom Wiener Stephansplatz bis zum Berliner Brandenburger Tor ist der Wiener Guido Pfeiffermann, Präsident des TTVÖ (Tretroller und Tretschlitten Verband Österreich): „Wir wollen die Werbetrommel für unsere Sportart rühren, denn immer noch hält sich allgemein die Meinung, Tretroller seien keine ernstzunehmenden Transportmittel und bestenfalls für kurze Strecken geeignet. “ Das dem nicht so ist stellte er bereits deutlich unter Beweis: Er selbst fuhr schon vor fünf Jahren diese Strecke, brauchte 39 Stunden, allerdings war damals schon die 31-Stunden-Marke für die 582,5 Kilometer angepeilt.

1. Juli: Start am Stephansplatz

Am Samstag, den 1. Juli starten die Extremsportler um 6 Uhr Früh am Stephansplatz in Wien. Die Non-Stop-Tretroller-Fahrt führt dann über die schnellsten Radwege vom Stadtzentrum nach Korneuburg und weiter durch das Weinviertel hinauf nach Tschechien, nach Deutschland und final zum Brandenburger Tor.

Veranstalter und Teilnehmer freuen sich über Publikum, wenn am Samstag, dem 1. Juli um 6 am Stephansplatz losgerollert wird. Die ersten 19 „Kickometer“ geht es über Radwege entlang des Donaukanals und der Donauinsel nach Korneuburg. Begleitende Radfahrer sind dabei herzlich willkommen.

Alle Infos gibt es auf www.kickdistance.com