Reparaturnetzwerk präsentiert sich mit neuer Homepage

Bereits seit 25 Jahren besteht das Reparaturnetzwerk. Das Jubiläum war ein Anlass, die Website zu erneuern – damit die Reparaturprofis und die Do-it-yourself-Veranstaltungen in Wien noch leichter gefunden werden.

Zum 25. Geburtstag hat das Reparaturnetzwerk seine Website runderneuert. „Die neue Website macht den Menschen, die in Wien leben, das Reparieren noch einfacher. Und je mehr repariert wird, desto besser fürs Klima“, zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut.

Die Website zeigt, wie viel Reparieren zum Klimaschutz beiträgt und dass sich ein Haushalt dadurch in 10 Jahren bis zu 2000 Euro ersparen kann. Das motiviert doppelt und unterstützt die regionale Wirtschaft", erklärt, Leiter der Stadt Wien – Umweltschutz.

„Bereits seit 25 Jahren gibt DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline des Reparaturnetzwerks Auskunft, welcher Betrieb was repariert – ein einmaliger Service", ist, Projektkoordinator von DIE UMWELTBERATUNG überzeugt. Unter der Nummer 01 803 32 32 – 22 geben die Umweltberater Auskunft, wer was repariert und wo eine Reparaturförderung in Anspruch genommen werden kann.